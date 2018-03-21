親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

裸上半身、雙峰夾嬰兒 性感照背後故事卻令人鼻酸

父母病倒誰照顧？「手足差距」引發家庭失和風暴

裸上半身、雙峰夾嬰兒 性感照背後故事卻令人鼻酸

2018-03-21 16:59聯合新聞網 綜合報導

有網友在臉書社團PO出這張「雙峰夾嬰」照，卻意外發現照片兩名正妹背後感人的故事。...
有網友在臉書社團PO出這張「雙峰夾嬰」照，卻意外發現照片兩名正妹背後感人的故事。圖擷自我和兩個媽媽臉書粉絲團
分享

又出現虐童事件？有網友在臉書上傳一張照片，表示「有什麼衝著我來，不要虐待小孩」，照片中兩名正妹全裸上身，用雙峰夾住一名嬰兒，引發其他網友暴動。然而，這兩名裸上身的正妹背後，卻有讓人為之動容的故事。

日前有網友在臉書「爆怨公社」PO照表示「最新虐童事件，有什麼衝著我來，不要虐待小孩」，只見照片中兩名正妹上半身全裸，並用雙峰夾住一名嬰兒，許多網友看到照片後，紛紛留言「放開那小孩，有種衝著我來」、「這嬰兒絕對是全世界最幸福的嬰兒」、「好奇爸爸是誰，他應該也蠻幸福的」。

事實上，這張「雙峰夾嬰」照來自臉書「我和兩個媽媽」粉絲團，原來照片中其中一位正妹Echo就是女嬰的親生母親，原本和女嬰生父已經論及婚嫁，沒想到男方得知Echo懷有身孕後，不但態度180度大轉變，還不斷在外亂搞，心灰意冷的Echo一度打算拿掉小孩，不過就在好友邱默默的規勸下打消念頭。

好友邱女哭著對她說「她聽到妹妹在我肚子哭說『媽媽我想看妳，不要不要我』」，讓她決定一定要把孩子生下來，雖然Echo表示，原本不想讓不知情的人知道懷孕的事情，因為覺得未婚懷孕是件很不光彩的事情，「但孩子不應該在我的陰影下躲躲藏藏的成長」，因此下定決心做好單親媽媽的準備，好友邱默默也決定成為女嬰另一名媽媽。Echo相信，她的小孩在兩個媽媽的照顧下，不會因為沒有親爸爸的陪伴而感到難過。她最後強調，成立「我和兩個媽媽」粉絲團的初衷，是為了讓所有單親媽媽知道，她們不是自己一個人帶孩子，「『單親』並不是可憐的象徵，漂亮活出一片天才是我們最重要的人生課題」。

【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

「比起妻子，我更像性愛玩具」為什麼我們該談婚內強暴？

2018-03-21 14:17

父母病倒誰照顧？「手足差距」引發家庭風暴

2018-03-21 15:55

分手五年還被炸喜帖！ 她放大絕 借小孩出席婚禮

2018-03-21 13:59

婆媳問題多？沒用的老公 比惡婆婆更可怕

2018-03-21 13:32

男人不娶小三的理由 呂秋遠分3層次剖析

2018-03-21 06:29

閱影人生／電影／生生 讓傷痛緩緩降落

2018-03-21 06:00

大叔的中年小事／親愛的老婆說她和我離婚的時候

2018-03-21 06:00

與論及婚嫁男友分手後 她的前衛決定掀網友論戰

2018-03-20 18:37

李偉文：若想維繫婚姻 老夫老妻千萬不要溝通！

2018-03-20 17:12

企鵝麻：當媽媽後的韌性 車禍時只想著「小孩沒事就好！」

2018-03-20 16:40

電影／我的希臘假期 少年渴望的美好家園

2018-03-20 06:00

生活趣聞／垃圾食物狂

2018-03-20 06:00

臉書標記「洗衣做飯」 男友媽暴怒私訊嗆她神經病

2018-03-19 11:06

婚姻故事／愛吃的老公

2018-03-19 06:00

閱影人生／電影《我的意外老爸》：愛的高度

2018-03-19 06:00

閱影人生／電影《阿公真難搞》：陪孩子用外國電影看人生

2018-03-18 06:00

《窗邊的小荳荳》插畫展 獨子來台暢談「我的母親」

2018-03-17 09:00

漁二代PO徵婚告白 字句真誠：想要穩定生活

2018-03-16 17:49

心情點滴／歡迎回家

2018-03-16 06:00

女性成長／邁向微笑曲線

2018-03-16 06:00

我愛一個人煮／細嚼麵香蔥油餅

2018-03-16 06:00

女主播逃婚的體悟：愛不持久 恨能永遠套牢

2018-03-15 11:16

父母難卸責 基因解碼發現同情心來自遺傳

2018-03-15 09:14

生活見聞／我的德國親家

2018-03-15 06:00

生活的風景／Hello，找我嗎？

2018-03-15 06:00

親子手牽手／踏上親餵這條不歸路

2018-03-15 06:00

VR在折磨幼兒大腦？給孩子使用VR前要想清楚的5件事

2018-03-14 15:50

頑皮老爸！兒子臉被玩具彈簧墊撐到變形

2018-03-14 14:49

偽單親背後心聲：那一晚 真心想當個單親媽媽就好

2018-03-14 12:27

弄孫之樂／小小孩步行趣

2018-03-14 06:00

父母心情／孩子的自辦婚禮

2018-03-14 06:00

親子互動／老媽的日記

2018-03-14 06:00

準新娘太迷信 網友批：難道上床還要看良辰吉日？

2018-03-13 19:17

上學學什麼／不想上學的心情，原來與這有關

2018-03-13 06:00

心情點滴／還不是旅者

2018-03-13 06:00

美味記憶／口味與想念

2018-03-13 06:00

「換妳多付1塊」 男友超嚴格AA制讓她狠斷5年情

2018-03-12 11:29

女性臉譜／大姊

2018-03-12 06:00

親子教養／最後一名的媽媽

2018-03-12 06:00
看更多

熱門文章

落榜餐廳付了200萬！米其林「前高層」被爆收錢

2018-03-21 09:31

與論及婚嫁男友分手後 她的前衛決定掀網友論戰

2018-03-20 18:37

春分養生祕訣 多吃綠色食物少動怒

2018-03-21 10:05

男人不娶小三的理由 呂秋遠分3層次剖析

2018-03-21 06:29

韓美妝廠愛茉莉太平洋出包 2款化妝品流台市場

2018-03-20 20:52

分手五年還被炸喜帖！ 她放大絕 借小孩出席婚禮

2018-03-21 13:59

前高層收200萬顧問費幫摘星？米其林急澄清被騙了

2018-03-21 12:49

注意保暖 明天最低溫下探11度

2018-03-20 20:45

名單整理／南韓13種化妝品重金屬超標 民眾可退貨

2018-03-21 10:47

吳德榮：今起3天早晚極冷 周五白天回暖

2018-03-21 06:16

嘉義強震 高鐵嘉義台南區間一度暫停運轉 逐步恢復運行

2018-03-20 21:38

大叔的中年小事／親愛的老婆說她和我離婚的時候

2018-03-21 06:00

婆媳問題多？沒用的老公 比惡婆婆更可怕

2018-03-21 13:32

麥當勞推新一代「烤土司」搭無糖紅茶、奶茶49元起

2018-03-21 13:06

裸上半身、雙峰夾嬰兒 性感照背後故事卻令人鼻酸

2018-03-21 16:59

「比起妻子，我更像性愛玩具」為什麼我們該談婚內強暴？

2018-03-21 14:17

強烈大陸冷氣團來襲 今低溫11度

2018-03-21 05:01

今日星座運勢／水瓶 事業有貴人 服務他人有助運勢

2018-03-21 00:00

Angelababy巴黎女孩穿搭 和克羅伊摩蕾茲隔空撞包

2018-03-20 13:26

今天冷得像冬天 今晚到明晨還會更冷

2018-03-21 08:40

阿里山櫻花開8成 預估這周滿開

2018-03-21 07:50

韓妝驗出重金屬 2款產品流入台灣

2018-03-20 23:59

和牛、帝王蟹腳吃到飽 4人同行每人千元有找

2018-03-20 18:42

林志玲想閃婚？復古禮服成首選

2018-03-20 19:49

國人早餐最愛土司 麥當勞推全球獨賣「大方烤土司」

2018-03-21 10:39

你給或不給 我都不想要！他們與總統褒揚令的情仇

2018-03-20 18:28

患者荷包縮水？ 醫院可收非值班時間的醫師出勤費

2018-03-21 11:29

麥當勞停售焦糖奶茶！網友崩潰「新版超難喝」

2018-03-21 15:08

30歲男脊椎側彎下背痛 徒手物理治療幫他喬回來

2018-03-20 20:05

嘉義5.2地震 台鐵派員巡查

2018-03-20 18:04

閱影人生／電影／生生 讓傷痛緩緩降落

2018-03-21 06:00

重金屬超標！ETUDE HOUSE即起無條件退換貨

2018-03-21 16:05

貓狗飯碗架高比較好？錯誤觀念恐讓毛小孩「胃扭轉」！

2018-03-20 19:24

國防醫學院與HTC合作 未來醫師可戴AR頭戴式裝置開刀

2018-03-21 12:29

好消息！台南─北越河內新增包機航班

2018-03-21 09:48

你是亞健康族群？這樣做找回健康

2018-03-21 09:08

影╱台南波麗士犬「霸王」紅了 日NHK都來採訪

2018-03-21 13:42

因地震影響車次 高鐵全額退費

2018-03-20 21:18

清明連假 國道0時至5時免費

2018-03-20 23:59

流目油是自然？有這些情況要注意

2018-03-20 17:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top