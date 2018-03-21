裸上半身、雙峰夾嬰兒 性感照背後故事卻令人鼻酸

2018-03-21 16:59 聯合新聞網 綜合報導



有網友在臉書社團PO出這張「雙峰夾嬰」照，卻意外發現照片兩名正妹背後感人的故事。圖擷自 我和兩個媽媽臉書粉絲團 分享 facebook

又出現虐童事件？有網友在臉書上傳一張照片，表示「有什麼衝著我來，不要虐待小孩」，照片中兩名正妹全裸上身，用雙峰夾住一名嬰兒，引發其他網友暴動。然而，這兩名裸上身的正妹背後，卻有讓人為之動容的故事。

日前有網友在臉書「爆怨公社」PO照表示「最新虐童事件，有什麼衝著我來，不要虐待小孩」，只見照片中兩名正妹上半身全裸，並用雙峰夾住一名嬰兒，許多網友看到照片後，紛紛留言「放開那小孩，有種衝著我來」、「這嬰兒絕對是全世界最幸福的嬰兒」、「好奇爸爸是誰，他應該也蠻幸福的」。

事實上，這張「雙峰夾嬰」照來自臉書「我和兩個媽媽」粉絲團，原來照片中其中一位正妹Echo就是女嬰的親生母親，原本和女嬰生父已經論及婚嫁，沒想到男方得知Echo懷有身孕後，不但態度180度大轉變，還不斷在外亂搞，心灰意冷的Echo一度打算拿掉小孩，不過就在好友邱默默的規勸下打消念頭。

好友邱女哭著對她說「她聽到妹妹在我肚子哭說『媽媽我想看妳，不要不要我』」，讓她決定一定要把孩子生下來，雖然Echo表示，原本不想讓不知情的人知道懷孕的事情，因為覺得未婚懷孕是件很不光彩的事情，「但孩子不應該在我的陰影下躲躲藏藏的成長」，因此下定決心做好單親媽媽的準備，好友邱默默也決定成為女嬰另一名媽媽。Echo相信，她的小孩在兩個媽媽的照顧下，不會因為沒有親爸爸的陪伴而感到難過。她最後強調，成立「我和兩個媽媽」粉絲團的初衷，是為了讓所有單親媽媽知道，她們不是自己一個人帶孩子，「『單親』並不是可憐的象徵，漂亮活出一片天才是我們最重要的人生課題」。