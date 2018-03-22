心情點滴／遊戲人生

2018-03-22 06:00 聯合報 林思妙



圖／蛋妹 分享 facebook

搭車時，身旁的人總是忙於滑臉書，或玩著各類手遊。有次瞧見身畔的歐巴桑也在玩，細細一瞧，是Candy Crush！我笑了，難得找到同好。

這款當年很紅的遊戲早已退了熱度。但我不曾刪除，畢竟它陪伴我度過最艱困的一段時光。那年我同時承接兩件不拿手的工作，又不習慣向人求助，日日緊張焦慮；於是老公幫我安裝了Candy Crush，讓我焦躁不安時趕緊玩一下遊戲轉移注意力，停止胡思亂想。

最初老是卡關，但又不願意承認自己笨，便問朋友過關的秘訣。不知不覺中，原本杞人憂天的心思被一股過關的傻勁取代。我不再陷於全然的焦慮。

慢慢摸索出心得，遊戲悅耳的配樂適時鼓舞著我，低頹的信心似乎甦醒。在遊戲中過關斬將時大聲喝采，是壓力的釋放，也是自我的肯定。

生病期間，Candy Crush是我的情緒寫照。有時一關卡就是一個月，打算放棄之時，突然柳暗花明又一村，焦躁憂鬱的情緒一個轉念便峰迴路轉。同理，當勢如破竹過關，正洋洋得意卻又卡關了，逆境再次來襲！

身心狀況就在大喝聲中一路往前，關關難過關關過。終於從無路可走，再至懸崖峭壁，繼而蜿蜒小徑，最終得以回到平坦道路。

至今我仍繼續玩著Candy Crush，玩著玩著，愈來愈覺得它就是人生。

總是目光如豆只見眼前小利，卻未放眼全局，難免落入見樹不見林的盲點。行事沒計畫，只想憑運氣或他人的幫助過關，最常見的是一旦卡關就乾脆不玩了。這些過關障礙一點都不陌生，我就是這樣過生活的。尤其是沒耐性和勇氣解決難關這點，認為眼不見心就不煩。我不禁失笑，每當遇到人生困境，我正是懷抱這樣的鴕鳥心態，以為不理困難，困難就會消失不見，或總覺得會有貴人相助！

當年如果我勇敢面對工作壓力，一一克服而不是逃避，或許它們並不會那麼難。不敢承擔、面對的結果，反而生了場大病。

這款糖果不是包裝糖衣的毒藥，而是我的人生好友與導師。不用良藥苦口，它已經教我很多事了！