親子手牽手／餐桌上的鱈魚，真的是「鱈魚」嗎？

2018-03-22 06:00 聯合報 賴威任



有人說，一天能吃一條魚是幸福的。多數海鮮的脂肪含量比肉類低，熱量也較少，魚油中富含人體所需的EPA和DHA脂肪酸，魚肉中的蛋白質更接近人體生理需要。譬如孕婦在懷孕期間吃魚，其中的蛋白質可預防早產、降低孩子日後發生過敏的機率；最新研究更得到「每周至少吃一次魚的小孩，不僅睡眠品質較好，智商也比不吃魚的孩子高」的結論，讓魚類成為家長提供給孩子補充營養的絕佳食材。

不論是在市場、超市或餐廳，經常可以看到切片的白肉魚，被販售者統稱為「鱈魚」，然而那是真正的鱈魚嗎？事實上僅有大西洋鱈、太平洋鱈、格陵蘭鱈才能夠被稱為Cod（真鱈）。根據台灣的市場調查，在各種魚貨銷售通路包裝上，就有多種魚曾假冒或簡稱為「鱈魚」，包括：Halibut（扁鱈、大比目魚）、Mero（圓鱈、銀鱈、美露鱈、智利海鱸）、Pollock（狹鱈、阿拉斯加鱈魚）、Hake（無鬚鱈）、Oilfish（龍鱈、油魚）、Catfish（鯰魚、巴沙）等，這些魚經過切片包裝，或加工烹調後，我們將無從得知這條魚原先的樣貌，加上真正的Cod（真鱈）數量太少，少有人吃過或見過，一般家庭實在很難分辨。

民眾對漁產大多不熟悉，對於攤商或餐廳提供的資訊深信不疑，等到知悉後難免有被欺騙之感，因此最好養成多看、多問的習慣。購買生鮮產品時，注意外包裝上中文（比目魚）和英文（Halibut）標示，理解眼前的魚到底是誰。如果在餐廳用餐，可詢問業者那是什麼種類的鱈魚？就可避免吃到來路不明的魚。

其實魚類只要新鮮就好吃，雖然消費者不一定非要吃真鱈不可，但家長還是需要多注意，才不會發生誤把油魚（Oilfish）當鱈魚，造成孩子食用後引發腹潟的情形（編註：油魚內含的蠟酯雖無毒性，但人體難消化。）；除了避免對健康產生負面影響，也可避免以高價買到低價的Catfish（鯰魚）而權益受損。

●壯爸大聲說：

為什麼買不到真鱈呢？是因為海裡已經快沒有了，在《沒有魚的海洋》（山岳文化）一書中，對於十九世紀海洋中鱈魚數量的描述是：「我們可以踩在鱈魚背上穿越大西洋，且不弄濕腳。」然而經過一個世紀的大量捕捉之後，真鱈幾乎已經消失了。