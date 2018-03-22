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家人關係／也是孩子

2018-03-22 06:00聯合報 洪雪芬

獨居雲林、高齡九十幾歲的阿嬤，近年來記憶愈來愈差，會忘了自己有沒有吃飯，還曾忘了瓦斯爐上正煮著粥就出門巡水田，經常對探訪的兒孫重複相同的問題，五分鐘後又再問一遍。今年初，公公將老母親接來三重同住，打算讓她在北部安享晚年。

孩子們下課後會先到位於學校附近的公婆家休息，阿嬤天天都要問一遍：「恁讀幾年級？是誰人的囡仔？」兄妹倆向我抱怨阿祖怎麼都記不得？我告訴孩子們，因為阿祖的記憶體很老舊了，無法更新資訊，我們每天跟阿祖說，讓她重新認識我們。

有天，我坐在阿嬤身邊吃午飯，她又問起這三個孩子是誰的？我看了一下同桌的兄妹倆，說：「這兩個是我的孩子，哪裡有第三個孩子？」阿嬤說：「就恁啊！恁是誰的囡仔？」我笑著告訴她：「我？我是您的長孫媳婦啦！」

國小每周三是半天課，小姑的兩個兒子放學後也會來吃飯。三個男孩經常嘰嘰喳喳地討論起電動，連飯都不肯好好吃，菜也不夾，都配電動了，總會被我或婆婆叨念只顧著玩。

最近為了減肥，我晚餐幾乎不吃澱粉，端著碗在阿嬤身邊坐下，她瞥了一眼，用責備的口吻對我說：「怎麼吃那麼少？這樣吃得飽嗎？」兒子聽了哈哈大笑：「媽媽，妳在阿祖眼裡也是小孩，跟我一樣會被念耶！」

婆婆獨居減肥媳婦
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