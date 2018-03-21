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異體字之亂！顏寬恒非顔寛恆 黃少一橫開戶被拒

「比起妻子，我更像性愛玩具」為什麼我們該談婚內強暴？

2018-03-21 14:17女人迷：最走心的女力媒體

「我感覺像被強暴，他還是選擇做下去」你知道什麼是婚內強暴嗎？當我們探討性侵、性暴力時，家庭單位裡的性別暴力，也是我們必須正視的議題。

在 vox 上看到一篇讀者投書——我們必須談談婚內強暴

「我們結婚八年，此時此刻，我正與我的先生坐在婚姻諮詢診療間。我用盡我最大勇氣，吐露我最深沈與最害怕的事實：『當我與先生發生性行為時，我常覺得被強暴。』非經同意的性行為，讓我非常難受，某次完事後，我從床上立刻衝到浴室，開始乾嘔。我一一告訴我面前的診療室，這些年我們相處的細節。」

「我的先生聳聳肩，眼神蠻不在乎，他說：『她總是太戲劇化。』他的回答並不會讓我訝異。當我跟他討論我的感受時，這一向都是他回應我的標準態度——他認為我的反應過度，而他的性需求合情合理。」

「我把我們拖到婚姻諮詢診療室，因為我已經無法忍受我們婚姻關係裡，逐漸流失的情感親密。診療師給了我們一些建議，包含追蹤與理解感受、充滿愛意而不帶下一步預期動作的撫摸，我的先生顯然感到不滿：『你想要的這些很複雜又困難，我辦不到。但我要的東西很簡單也很快，為什麼你不能直接給我就對了？』我屈服了，因為當下，我覺得我並沒有任何選擇。」

31%女性說，她們是被自己的另一半強暴；19%稱是遭認識的人下手；僅17%是遭陌...
31%女性說，她們是被自己的另一半強暴；19%稱是遭認識的人下手；僅17%是遭陌生人伸魔爪。示意圖／ingimage
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婚內強暴，發生在家庭單位裡的性別暴力，踩在公領域與私領域的模糊界線上，一直都是強暴的灰色地帶。言語與行為交織的慢性暴力，常讓當事人痛苦不堪，往自己身上咎責。

當我們談論 #METOO 時，我們談權勢性侵，我們談職場與校園的性別暴力，同時，我們也必須談一談婚內強暴，這個經常被忽略的議題。

從鄧如雯殺夫到「性愛玩具」式的妻子想像

你同意，進入婚姻關係，等同承諾往後的親密行為嗎？

1970 年以前，少有法律制度允許在婚內起訴強暴，社會普遍帶有「妻子從屬丈夫」的文化期待；而在第二波女性主義針對身體與性自主權的努力後，二十世紀以來，多數國家已把婚內強暴納入法規，明定犯罪。但社會仍普遍存在輿論壓力——認定婚姻關係中的任何一方，有履行性行為的「義務」。

看看台灣的例子，1993 年的鄧如雯殺夫案，就起因於鄧如雯長期承受家庭暴力與婚內強暴，殺死其夫，而後自首。鄧如雯案，引起社會大眾的廣泛關注，家庭暴力與婚內強暴的議題始浮上檯面討論，也催生了《家庭暴力防治法》。

家暴情境照。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影
家暴情境照。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影
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雖有法條保護，但在當代，更多婚內強暴的情況是更幽微的，當婚姻關係中的一方有需求，而另一方並不想要，應該怎麼討論與溝通？

投書寫到，即便意識到自己說不的權益，拒絕仍是非常困難，且要開口與人談論「婚內強暴」的現象，總是難堪：

「我先生知道我並不想要，我先生知道我因為我們遺失的情感連結而痛苦，我先生知道在這過程，我感覺像被強暴，而他還是選擇做了。他寧願我面無表情，他也要滿足自己。我知道他確實能從這樣缺乏互動的性行為中得到滿足。我們甚至討論『你可以幹我，但你不可以親我』，這樣非自主意願的性行為，讓我懷疑我們的婚姻，讓我覺得自己像性愛玩具，讓我失去了自己。」

「我是個教授，我傳授女性主義理論，我在課堂與家庭教育貫徹女性主義精神，我同樣在男性掌權的領域取得成功。但是，在婚姻關係裡，我仍然不停屈服於非自主意願的性行為，女性主義理論並未拯救我，儘管我清楚意識到自己有說不的權益，但我感受到的文化壓力始終都是：一個妻子有義務滿足自己的丈夫，無論她的感受如何。」

婚內強暴的感受，更可能是許多女性共有卻難以啟齒的經驗——說不出口的「我不要」、害怕說出口的「我不要」、說出口擔心傷害對方的「我不要」、說出口卻無效的「我不要」。而在亞洲談「性」語言、經驗、資源的集體匱乏之下，開口可能又變得更加困難。

婚姻關係中的任何人，都沒有發生「性行為」的義務

我們必須用新的角度討論婚內強暴，不僅著重在肉身虐待與脅迫暴力（即是我們一般熟知的家庭暴力），更要去談違反個人意願造成的潛在傷害。後者造成的傷害，雖不可視，卻同樣會造成對個人的嚴重影響。

我們必須去看婚姻關係與親密關係裡的對等與民主，是否存在？當老公在親密關係裡未獲得滿足，人們會說他「好可憐」；而當老婆提出對親密關係的疑慮，例如我現在不想做，我不喜歡這樣做，可不可以不要做⋯⋯等，人們會責備她「太自私」。

這類輿論透露的，是我們對婚姻與親密關係的蒼白想像，我們預設了婚姻關係必定伴隨著性行為，而性行為的存在是為了滿足某一方的需求，而不是讓雙方快樂；而在異性戀愛情關係裡，女性經常處於被宰制／被控制／被疼愛／被照顧的矛盾位置，也因此，親密關係裡的「拒絕」，反倒更加困難。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage
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社會學家 Giddens 於《親密關係的轉變》中曾提到，「人際關係中還有各種威迫式的影響力，顯然不一定要用身體暴力的形式呈現。比如說，有人可能會傾向用情感或語言來虐待對方，如何避免情感虐待，可能是雙方維持平等權利關係時最困難的一面，但是此中的指導原則顯然是：尊重對方的獨立觀點及其個人特質。」

張娟芬於《人盯人式的父權》文章曾精彩剖析父權與異性戀關係的交互作用，「在父權框架下，男人的情慾驅力強化了他的成就動機。女人的情慾驅力卻摧毀了她的成就動機，強化他的依賴意識、次等意識、被保護意識...父權還有另一種面貌，那就是在異性戀關係裡規範著私領域，控制者是丈夫、男友，被控制者是妻子、女友，這是一對一的控制，我稱之為『個別化的父權』」

親密關係 Intimate relationship

日常生活的親密互動，也有性別權力關係存在。對任何一對伴侶而言，什麼才構成優質關係，如何衡量平衡或不平衡，是藉由傾訴、『深知與瞭解』來製造親密感，抑或透過更實際的關愛、照顧與分享，是一個錯綜複雜，難以釐清的問題。

參考資料：女性主義社會學家 Jamieson

女性擁有說「不」的權利，並能將其強調或實踐，某種程度能瓦解父權賦予男性的宰制權力，促成關係間的民主，這點需要伴侶雙方的高度自覺，拋開性別角色分派的腳本，去好好地談，我作為一個人，我作為我，我想要什麼。

愛是抽象名詞，但婚姻是實際落地的日常生活，許多人說，結完婚後，才是開始，那倒是真的。兩個人組成一個家庭單位本就不容易，最基本的，拿掉性別角色的預設立場，理解與傾聽對方的需求與感受，對焦彼此對親密關係的理解與想像，大概能更順利的走在讓彼此都自在舒服的路上吧。

你呢？你曾有感受過「婚內強暴」的感受嗎，留言與我們分享你的經驗。

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本文由女人迷授權，原文連結請點

【性別觀察】「比起妻子，我更像性愛玩具」為什麼我們該談婚內強暴？

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