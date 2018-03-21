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婆媳問題多？沒用的老公 比惡婆婆更可怕

2018-03-21 13:32聯合新聞網 MamiBuy

沒用的老公 比惡婆婆更可怕
沒用的老公 比惡婆婆更可怕
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【媽咪拜駐站部落客蜜豆莎．Midosa

雖然婆媳問題的主因，是在於「婆婆」與「媳婦」這兩個角色，但我想大家也都知道，「老公」這個角色，雖然戲份不多，但卻是婆媳問題是否惡化的主要原因，也可以說是整部戲的靈魂人物啊！

前幾天看到一則討論，內容大致上是這樣的，某剖腹產婦月子才坐完不久又意外懷孕，因為剛剖腹生產完不太適合立刻懷孕生產，因此想將腹中的胎兒做手術流掉，但是因為婆婆極力反對，因此最後還是沒拿掉，後來胎兒未足月時就因為子宮破裂而早產，產婦也因失血過多而過世了。

我看完這故事，只覺得很扯，雖然我不是那種會支持墮胎的人，但自己的肚子要不要生孩子怎麼輪得到婆婆來決定！？

不過仔細想想，雖然台灣現在已經是很進步的時代了，但還是有很多可憐的媳婦是真的每天被欺壓的在過日子，而且也有可能因為在家沒地位，別說要去拿孩子，可能就連每天買菜錢都是老公配給或婆婆控管的吧！前陣子看到某網友媽媽還說，婆家規定沒有男人陪同，女人是不能出門的，我真想問他到底活在什麼世界…

還有前陣子一位內地的產婦，因為痛太多天生不出來，老公和婆婆堅持不讓他剖腹而自殺的，和之前小嫻離婚的新聞，到底為什麼生小孩的事要給婆婆主宰呢？

其實在婆媳問題之中，雖然很多並不是真的婆婆或媳婦太壞，只是單純的生活習慣不同而造成的，但如果長期累積下來，也會變成嚴重的問題，更何況是若真的遇到可怕又可惡的壞婆婆，一昧的忍讓當然不是好方法，之前也說過大家要適時表達自己意見和想法，然而，老公的立場更是重要，不是說老公一定要無條件站在老婆立場力挺，但至少也要居中協調或是客觀的表達意見，平常是媽寶就算了，但要是遇到重大決策，請拿出氣魄來，不要讓自己的老婆受委屈吧！

這裡我並不想說什麼拿出「男子漢的氣魄」或是「大丈夫敢做敢當」這類的用詞，而是我覺得，保護自己愛的人，是最基本的事，無論男女老幼都是一樣的。(其實我想說有些狗看到自己主人被欺負都還會出來吠叫咬人，為什麼身為一個人不能為自己心愛的人勇敢出聲呢？)

可能會有人回應說，老婆和媽媽都是我最愛的家人，而媽媽又有養育恩情，怎麼能為了老婆對抗媽媽、忤逆媽媽呢？

這裡我必需要告訴你，站在老婆那邊，並不代表你必需與媽媽對立，也不代表你就不孝順，反而是保護雙方不受到更多更大的傷害；放任婆媳關係惡化，不僅讓彼此埋怨更深，感情也會因此破裂。

所以，當你決定要和心愛的女人結婚時，請做好能保護他的決心，不要口中說著愛，卻只會眼睜睜看著妻子受苦受委屈，對應當初結婚時給他的承諾，不覺得諷刺可笑嗎？

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婆婆媳婦

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