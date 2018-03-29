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免費電影、門票、贈品！2018全台兒童節好康優惠

2018-03-29 08:00聯合新聞網 BabyHome

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【編輯：武美齡】

兒童節與清明節多日連假，許多家庭會安排外出旅遊行程，全台各地為呼應兒童節，推出多樣優惠好康，例如免費劇團表演、免費電影、樂園博物館免票等，好康優惠持續增加中。

「新北歡樂CAR」遊樂園

4月4日至4月8日展開一系列親子活動，除超吸晴的冒險小汽車賽道、機器人氣墊遊樂園、沙坑樂遊天地、歡樂小火車、草地推推球等6項遊樂區外，更首創300公分高的馬卡龍色系大風車地景，供民眾近距離觀賞拍照，過足吃喝玩樂癮，活動詳細內容請見新北市府觀光局

2018「城南有意思」

於2018年4月1日至4月8日搭配兒童節假期，將從文總一樓城南空間NO.1的「穿越時空大冒險」展覽開始，展開一連串以親子為主軸的音樂、戲劇、星空電影院、市集等系列活動，並與周邊場館串連，進行互動遊戲，詳見官網

春天兒童節 日本偶戲表演

日本Deaf Puppet Theatre Hitomi《一寸法師》偶戲表演

時間、地點：4/4（三）、4/5（四）11：00，台北偶戲館1F中庭，免費欣賞。

Hitomi劇團是世界唯一由聾啞人士與一般人所組成的人偶劇團。此團除繼承歷史悠久木偶戲傳統外，開創不依賴聲音語言的新視覺表現方式。目前該團成員12人，人偶操作演員 9人中5人為聾啞人士，每年巡迴日本、海外舉辦100多場演出。

4/4、4/5這兩天也有其他免費表演可欣賞，詳見台北偶戲館官網

2018新北市歡樂兒童月

新北市各地提供多項好康，如坪林茶業博物館闖關成功贈茶香棉花糖；板橋135藝文特區4/4～4/7安排假日電影院、藝起動手作等活動；十三行博物館四月假日原民花帽編織DIY體驗，新北學童優惠價僅20元，更多好康詳見新北市教育局官網

寶貝義起看電影

由台灣幸福基金會、陳明義議員主辦的寶貝義起看電影活動，提供林口、新莊居民免費電影欣賞。

林口免費電影欣賞

時間：新莊4/5(四) 10:30-21:00

地點：國賓影城(林口昕境廣場)(新北市林口區文化三路一段402巷2號)

場次： 6場次(額滿截止)

報名期間 : 3月14日～3月28號

票券：免費，每人報名保證金100元活動，當天報到退還。

報名資格：限「6-15歲」且戶籍設籍林口區，一位兒童須有一位成年人陪同觀賞(成人不限戶籍)。

現場報名：陳明義林口議員服務處，新北市林口區文化三路一段636-2號。連絡電話 2606-9009，報名時請攜帶戶口名簿以示證明，詳見活動說明頁

新莊免費電影欣賞

時間：4/5(四) 10:30-21:00

地點：國賓影城(新莊晶冠廣場) (新北市新莊區五工路66號)

場次：共8場次 (額滿截止)

報名期間 : 3月14日 ～ 3月28號

票券：免費，每人報名保證金100元活動，當天報到退還。

報名資格：限「6-15歲」且戶籍設籍新莊區一位兒童須有一位成年人陪同觀賞(成人不限戶籍)。

現場報名：陳明義議員新莊服務處，新北市新莊區中原路317號1樓，連絡電話2277-2293，詳見活動說明頁

台北 親子組裝機器人及程式設計

親子共玩活動，讓家長及孩子可以一起體驗組裝機器人及程式設計的樂趣，於時間之內完成目標者，皆可獲得禮物乙份。免費參加，限額30名，一場45分鐘。

活動時間：4/4(三) 14:00～17:00

活動地點：美麗新廣場2F(北市中山區北安路780號)

年齡限制：6~8歲(小一、小二)

報名方式：美麗新廣場粉絲專頁或客服專線(02)7720-3456

新竹市兒童藝術節 風的運動場

時間：4/4（三）～4/8（日），每日10:00～17:00

地點：新竹市水資源公園

活動內容：5大主題遊具、適合幼童玩耍的親子區和獨特造型的主舞台，將帶給孩子們更多難忘的玩樂體驗。「飛天國」微風小王子也將帶著孩子們造訪「濕地國」，和新朋友們展開歷險旅程。

圖片來源／新竹市 新鮮事
圖片來源／新竹市 新鮮事
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新竹縣 漫步閱讀繽紛go活動

從3月到5月，連續辦理12場精彩的閱讀同歡活動，包括3場創作講座、4場主題書展、5場親子活動，讓所有朋友們享受親子同樂的好時光，歡迎闔家一起翻轉閱讀。

3/24(六) 10：30-17：00新瓦屋文化保存區辦理「哈客童樂會」，皮皮兒童表演藝術團為大家帶來2018最新公演的「小松鼠拉拉」，另有魔術氣球秀。下午兩點起還有5大市集超過100個攤位，只要消費就有限量甜甜的造型棉花糖，還有創意氣球現場排隊大放送。。

3/31(六)8:30-10:30在芎林國小活動中心舉辦「與作家有約-甘耀明嘓嘓仔的童年趣事」，分享創作理念及童年趣事。

4/21(六)10:00-11:00在文化局故事城堡辦理親子學堂，邀請繪本作家劉旭恭帶領親子搭乘藝想世界旅程，串起不同世代的閱讀記憶。

4/22(日)10:00-11:30 文化局故事城「親子律動-當身體遇上閱讀」。

4/28(六)10:30-11：30於星星城堡(竹北市光明六路東二段216號1樓)舉辦「繪本遊戲-小黃點遊戲派對」。

4/29(日)10:30-11:30 文化局故事城「親子遊戲-成為孩子的第一個舞伴」。

2018臺中兒童藝術節

於4、5月舉辦多樣藝術活動，如劇團表演、體能舞蹈體驗等，詳細活動時間、地點請參考官網。

其中，劇場萬花筒《三隻小豬》將於3/24開放索票

演出日期：2018/4/1(日)

演出時間：14：30

地點： 台中市港區藝術中心演藝廳

票價： 免費索票入場，3/24(六)起於展覽廳服務台提供250張供索票，每人限取2張。其餘開演前1小時開放現場索票。

國立自然科學博物館 免門票

107年4/4兒童節當日持健保卡或相關身分證明文件，優惠如下：

1.該館展示場(不含收費特展)、科學中心、植物園，12歲以 下兒童免門票。

2.該館所屬921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區及鳳凰 谷鳥園生態園區，12歲以下兒童免門票。

台南 十鼓仁糖文創園區

凡12歲以下兒童（含12歲，需有大人陪同），在4/4兒童節當天持健保卡認證，就可免購入園門票。星光門票價格200元、學生票300元起

圖片來源／十鼓仁糖文創園區
圖片來源／十鼓仁糖文創園區
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高雄兒童卡　大眾交通5折

設籍高雄市6歲以上未滿12歲的兒童，就能申請圖樣充滿童趣的「高雄兒童卡」，自兒童節持卡搭高捷、輕軌再享5折優惠，詳見高雄市政府說明

高雄美術館 兒童節活動

兒童節期間舉辦豐富活動，如小精靈闖關、說故事、尋寶歷險記、劇團演出等，皆為免費，詳見高雄美術館

高雄救國團 DIY甜甜圈

高雄市救國團瑞隆中心在3/24舉辦「歡慶兒童節-DIY甜甜圈公益活動」，藉由此活動，孩子可以在歡樂的氣氛中學習烘焙小技巧，自己動手DIY蛋糕，僅需繳交100元材料費，詳見活動說明頁

圖片來源／高雄市救國團瑞隆中心
圖片來源／高雄市救國團瑞隆中心
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六福村

4/4～4/8，12歲以下兒童免費，大人比照兒童價499元。

圖片來源／六福村主題遊樂園
圖片來源／六福村主題遊樂園
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麗寶樂園

4/4～4/8，全民同樂價不論大人小孩票價都是499元，且加贈加碼夢想園遊券1張。

義大 兒童節搶先童樂

今天玩，暑假免費再來玩！優待票1張玩2次，適用12歲(含)以下。3/17～4/1於現場票亭購買原價優待票580元，即贈送「兒童免費回遊憑證」乙張。使用期限2018年6月30日至2018年8月31日，逾期無法使用，且12歲以下兒童需一位大人陪同入園。

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