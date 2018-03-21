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男人不娶小三的理由 呂秋遠分3層次剖析

2018-03-21 06:29聯合報 記者楊德宜╱即時報導

「為什麼他離婚以後，也不會想跟我結婚，難道他只想跟我談戀愛嗎？」網紅律師呂秋遠被一名女網友求助感情問題，他分析為何男人不娶小三的理由，分為3層次，第一是「覺得是被打壓的階段」，第二是「呈現穩定的衰退」，第三是「短暫的迴光返照」，他點破直指，「他並不是只想跟你談戀愛，他只是想，一輩子一直戀愛」。

呂秋遠說，「妳害他家破人亡、妻離子散，誰還要跟妳結婚？」得不到的永遠是最好的。如果在這個時候分手，「妳就是他最好的回憶，但是等到他離婚以後，妳就是他最糟的夢魘」。

●呂秋遠的全文如下：

這位少女，當你問了我這個問題，我著實楞了一下，「為什麼他離婚以後，也不會想跟我結婚，難道他只想跟我談戀愛嗎？」

這個問題，充分反映出你的少女心。

誰要跟你結婚啊？剛出火坑就下地獄？

關於你們的未來，我不談道德，因為沒必要，談現實比較重要，但這得要分三個層次：

第一個層次，是你們覺得是被打壓的階段。這時候你們會覺得愛情最偉大，不被愛的才是第三者云云，認為自己就是羅密歐與茱麗葉、梁山伯與祝英台，就算全世界與我為敵，也要兩個人手牽手對抗萬惡的世界。

在這個兵荒馬亂的階段裡，你們雙眼只凝視著對方，深深認為外界的人都不瞭解你們崇高的愛情與偉大的犧牲，這個地球上的人都不懂愛情，只想拆散你們的姻緣。總是覺得死了都要愛、我的世界只有你最懂、三生三世十里桃花、越冷越開花。

所以，朋友勸告、配偶警告，你們都當作他們簡直是蕭告。如果另一半出手提告，你們就會覺得自己簡直就是苦命鴛鴦，如果今生無緣，來生一定再見。感情越發堅貞，外力不能阻絕。用古人的言語描述，大概是這樣的：

「我欲與君相知，長命無絕衰。山無陵，江水為竭，冬雷震震，夏雨雪，天地合，乃敢與君絕。」

第二個階段，就會呈現穩定的衰退。我們來介紹「半衰期」這個名詞。根據維基百科的說法，半衰期，就是指：「某種特定物質的濃度，經過某種反應，降低到剩下初始時一半所消耗的時間。」你們的生死相許，進入半衰期，究竟需要多久呢？其實因人而異。原則上取決於原配的決心與第三者的耐心。如果原配的決心強大，半衰期就會比較長，畢竟一直面臨原配隨時找徵信社進門，看見自己脫光的樣子，也不會很好受，就會考慮要不要結束這段關係。而第三者的耐心如果變差，開始會盧小小，大概感情濃度也會下降，畢竟沒人喜歡兩頭煩。家裡煩、外面也煩，又不是阿煩達，每天煩，都不用做事了嗎？

是的，這個階段會開始有點清醒，這個人總算想到你們兩個人以外的世界。因此這時候壓力會越來越大，他發現，其實被告通姦、侵害配偶權等等，都不是很有趣。半衰期就會跟著外界環境的變化，開始加速到來。

第三個階段，如果配偶撐不住，決定「愛你不到、祝你幸福」，也就是跟你的愛人離婚再見，這時候你們的感情就會出現短暫的迴光返照。兩個人會覺得陽光突然變得好燦爛、連空氣中的霾霧都是亮的，呼吸起來有玫瑰般的花香。但，人生最重要的就是那個蛋。你們有很大的機會走向分手。

為什麼？

因為你變得跟他原配一樣。當你開始跟他長時間相處，你會發現壓力之下掩蔽的缺點，這時候通通出現。他突然驚醒，原來柴米油鹽的問題，換了人並沒有解決。原配很嘮叨，這個也不遑多讓、原配控制欲很強，這個更厲害、原配不喜歡自己爸媽，這個連見你爸媽都不願意。然後，先前為了離婚，放棄財產分配、監護權，還要付出大筆扶養小孩的費用，然後還被告通姦與侵害配偶權。一身孓然之餘，想到究竟是誰害他這樣的。誰？你覺得是誰？

當然是你啊！你害他家破人亡、妻離子散，誰還要跟你結婚？小姐你哪位？

這樣你懂了嗎？得不到的永遠是最好的。如果你在這個時候跟他分手，你就是他最好的回憶，但是等到他離婚以後，你就是他最糟的夢魘。

當然，這不是通案，總會有例外，但是請你不要把時間花在一段不一定值得期待的感情上。要知道，人生有限，慾望無窮，現在即使你覺得，沒他你會死，忍半年不聯絡看看，你會發現，有他你才會死。

這位妹子，他並不是只想跟你談戀愛，他只是想，一輩子一直戀愛。

「為什麼他離婚以後，也不會想跟我結婚，難道他只想跟我談戀愛嗎？」網紅律師呂秋遠被...
「為什麼他離婚以後，也不會想跟我結婚，難道他只想跟我談戀愛嗎？」網紅律師呂秋遠被一名女網友求助感情問題，他分析為何男人不娶小三的理由。圖為示意圖。聯合報系資料照
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離婚結婚愛情

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