與論及婚嫁男友分手後 她的前衛決定掀網友論戰

2018-03-20 18:37 聯合新聞網 綜合報導



婚姻是兩個家庭的事，許多情侶會在婚禮籌辦階段因理念不和卡關，最後也只能黯然分手。有女網友在臉書《靠北婚姻》發文，敘述自己與論及婚嫁的男友分手後，為了要有孩子，而跟男性朋友借精，之後在家人朋友的陪伴與鼓勵之下，順利把孩子生下來，該心路歷程引網友熱烈迴響，認為她「好前衛」、「實現了很多女人想做卻不敢行動的想法」。

女網友說，她今年已經33歲了，原本與前男友論及婚嫁，「但是到後來卻發現，結婚的人是我們，決定要不要辦婚禮的人卻不是我們」，跟前男友因結婚事宜不和，最後只能分手收場。女網友認為，「與其嫁入一個傳統家庭，不如自己生活好一點」，之後她因為想要有孩子而存了一筆錢，之後找了之前在大學很要好的學弟借精，懷孕之後，女網友心情喜憂參半，不敢跟媽媽說孩子怎麼來的，只好騙媽媽說這個孩子是精子銀行借的，而媽媽對她的做法雖然很生氣，卻仍舊支持著她，安慰道「未婚生子的現在很多，就算孩子沒爸爸，也會有好多人期待他出生」，而懷孕那段期間，家人也非常照顧她，之後熬過生產的艱辛苦痛，總算看到孩子的那剎那，女網友說，「我是真真切切的感受到了，從未有過的一股母愛，輕輕摸著她的臉，沒有形容詞能形容我的當下的感覺，一種心被填滿的感覺」。

如今小孩已經2歲，身為單親媽媽的女網友依舊為了孩子努力打拼著。網友們看到她的分享之後，紛紛留言回應「你把我想做的事變成現實了，加油！」、「選擇自己要走的路，並承受的起其責任，為您鼓掌加油」、「雖然對於孩子沒有所謂完整的家，但看你的家庭其實也能給孩子完整的愛」。但也有網友認為原PO很自私，認為接下來小孩長大問爸爸是誰時才是問題的開始，「妳開心，妳的孩子將來會不開心。這是一種自私」、且質疑「學弟知情嗎？該不會莫名其妙當爸，未來還要被認親吧」，並認為「想法很前衛，但希望以後不要造成學弟困擾」。

但也有網友緩頰留言道，「大家庭真的嫁不得，家事多多，應酬多多，壓力多多⋯做任何決定妳的意見都會被否決，媽寶通常都是聽媽，聽兄弟姊妹，姨媽姑姐的⋯」還有網友表示，許多感情不和睦的父母常常在孩子面前吵吵鬧鬧，對著孩子親情綁架，老是說要不是為了你早就離婚，「諸如此類就是對孩子不自私嗎？孩子需要滿滿的愛，而這份愛並不拘束在一定要各一個爸爸跟媽媽」。