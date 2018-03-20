李偉文：若想維繫婚姻 老夫老妻千萬不要溝通！

2018-03-20 17:12 聯合新聞網 文／時報文化提供



雖然哲學家尼采曾說：「結婚前先問自己，即使老了也能和他溝通嗎？婚姻生活裡除了溝通，其他都是一時的事。」聽起來很有道理，做起來其實很危險。我知道所有的婚姻專家都強調夫妻溝通的重要性，也透過各種工作坊或暢銷書傳授「溝通的四要素」、「面對衝突的五種方法」，教導我們如何積極聆聽—也就是重複對方剛剛講的話。

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哦，對了！還會特別提醒我們一些技巧，比如吵得太激烈時暫停下來、雙方輪流說話等，這些專家說得真是非常有道理，但請你告訴我，哪對夫妻在家裡溝通時會用這些技巧？在真實生活中既然沒人做得到，知道這些技巧就一點幫助也沒有。

我建議老夫老妻千萬不要溝通，主因是溝通非常困難也非常複雜，除了誠意，還需要能力。

所謂的誠意，是奠基於電影《愛在黎明破曉時》男主角說的：「如果世上有什麼魔法，一定是顯現在盡力理解某個人，或與之分享上。」是的，和伴侶溝通時，或許原先是為了理解對方，但是通常講沒幾句就變成向對方說道理，想說服對方、改變對方，最後甚至變成批評對方，溝通也就變成了爭吵！

溝通需要能力，這個能力不只是遵循專家提供的方法，而是有沒有能力掌控自己的情緒。我們往往一個不小心，就把表達自己的情緒變成了情緒性表達。想在你來我往逐漸升高的氣氛當中，從對方那種尖酸刻薄、冷若冰霜的死樣子，或是粗暴又凶神惡煞的表情裡，體認到對方其實是個孤單、受傷、渴望被撫慰與理解的小男孩或小女孩，這是非常非常艱困的。真正的溝通專家都需要經過多年訓練並具備某些天生的人格特質才足以勝任，像我們這樣充滿情緒與壓力的凡夫俗子，「溝通」恐怕只是一場陣亡率極高的冒險。

更慘的是，不溝通還好，溝通的結果往往變成批鬥大會，一不小心就把陳年舊帳統統翻出來，甚至誤觸對方的「地雷區」，一槍斃命，無法挽回。「地雷區」是每個人內心最柔軟且不可觸碰的傷痛或屈辱，或許是特別脆弱、敏感的經驗，或許是無法用理性化解的堅持與價值，每個人都有，只是被埋藏得很深，不常顯露。就像俗語「哪壺不開提哪壺」所說，萬一我們在溝通不順時觸及那道紅線，兩人的關係將就此留下無法彌補的裂縫。人人都該謹記在心，即便是同床共枕的親密伴侶，也不該冒犯或觸及地雷區，這和愛不愛沒關係，再愛也要尊重每個人那無法討論的罩門。

就算未碰觸對方的地雷區，溝通時含帶的批評也是溝通失敗的主要原因。一般我們想和對方溝通時，背後的動機通常是想說服對方、改變對方，不見得是真心地想理解對方，因此就會對對方現在的行為做出批評。任何人都不喜歡被批評，「建設性的批評」根本不存在，所有的批評都會讓人痛苦，尤其批評是來自最親密的人，傷害也愈大。有人說，批評指責是親密關係的原子彈，真的，說服式或批評式的溝通一點用處都沒有，只會破壞感情，若想改變對方，最好的方法是從改變自己做起，改變自己的態度和行為。

高特曼教授做過一個很有趣的研究，他只要分析一對夫妻一個小時，甚至是短短三分鐘的對話影片，就可以判斷他們的婚姻狀態、將來會不會離婚，準確率高達九五％。他會分析夫妻兩人對話時的肢體表情、語氣中呈現的情緒。比如先生講話時，太太無意識地翻白眼就是輕蔑的表徵，像是防衛、抗拒、批判和輕蔑都屬於負面情緒，其中又以輕蔑的殺傷力最強，只要出現，通常就是婚姻即將出狀況的前兆。高特曼教授的研究結論是，若想維繫婚姻，兩人談話時表現出來的正面情緒最好比負面情緒多五倍。

的確，也有其他研究顯示，夫妻之間幸福與否，不是來自雙方會不會溝通，而是雙方表現出多少帶有愛、情感及關懷的互動。一旦生活中沒有足夠的正面互動，溝通是很危險的。我常聽到先生抱怨太太「不講道理」，吵架時也常罵太太「你到底講不講道理？」其實類似的話只顯現了先生的魯鈍無知，因為太太也讀過書，甚至功課比先生更好，因此她不是不懂道理，而是「不想講理」，而當女人不想講理的時候，一定有男人沒發現到的原因。男生搞不清楚狀況，只會怪女生，不是笨蛋是什麼？

這也是伴侶溝通最大的盲點，因為當我們溝通時，通常都希望對方「講道理」，但是這世界上和誰都可以講道理，就是夫妻之間不能講道理，「情」比「理」更重要，只要有「愛」，對方有沒有理，我們根本不在乎，因此重新找回「愛」的感覺，比「理性溝通」來得重要。

不過，萬一碰到真的迫切需要決定該採取誰的意見時，又該怎麼辦呢？我的建議是，誰比較在乎就聽誰的，或者屬於誰的專業或責任，就由那個人決定。夫妻雙方意見不同是很正常的事，因為雙方的成長環境、原生家庭不同，意見不合本就稀鬆平常，如何以平常心看待彼此的不同，找到兩全其美的方式，其實並不難。

（作者／李偉文 本文出自時報出版《李偉文的退休進行式》，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 夫妻不是商場上或政治上的對手，彼此爭輸贏，溝通不是為了說服對方，而是要找到雙方都能接受的第三條路，並不是硬要對方接受自己的意見。不然往往表面上你贏了，實際上卻輸大了，輸掉了伴侶之間的親密感。不就有人說了嘛，愛情是一種奇特的遊戲，最終的結果不是產生兩個贏家，就是兩個輸家。

我還認為，想透過「溝通」了解對方也是危險的，因為很可能會像法國政治家克里蒙梭那句名言：「我們不能再彼此溝通解釋下去了，否則我就不再了解你了！」心靈是無法透過言語來碰觸的，但可以透過一些媒介，其中最好的就是彼此擁抱。擁抱是最好的溝通，難過時擁抱，開心時擁抱，有事沒事都擁抱，這種肢體語言比我們從嘴巴說出來的言語更具有溝通效果。

（作者／李偉文 本文出自時報出版《李偉文的退休進行式》，未經同意禁止轉載。）