臉書標記「洗衣做飯」 男友媽暴怒私訊嗆她神經病

2018-03-19 11:06 聯合新聞網 綜合報導



還沒嫁進門就被嫌？一名女網友在網上看到有趣的戀愛語錄，立刻標註男友撒嬌，讓他「洗衣做飯賺錢」，沒想到男友媽看到竟立刻傳Line罵她「神經病」，讓她超無言，委屈問「難道我在你家都做假的？」

一名女網友因在臉書標註男友看某粉專戀愛語錄，被男友媽罵「神經病」。 圖擷自爆怨公社 分享 facebook

女網友日前在臉書社團「爆怨公社」發文，她在某粉專看到有趣的戀愛語錄，便標註男友一起看，增加情感。沒想到男友媽媽看到立刻炸了，秒傳訊息開罵「什麼戀愛當中，叫男友洗衣煮飯，神經病，我不縱容XX娶的老婆是這種的女人知道嗎」，氣得她不滿回嘴「請問我什麼時候說過這種話，讓您聽到了」，結果被已讀不回，她抱怨，「難道我在你家做的都是假的嗎」？

男友媽的言論引來網友疾呼：「快逃啊！」，勸她放生別嫁，認為她做得再多，對方媽媽都覺得理所當然，最好謹慎考慮要不要嫁，或是婚後分開住，否則婚前就先給「下馬威」，婚後會很慘。有網友感同深受表示，有些長輩就是沒有幽默感，她曾分享婆媳間誰重要的文章，也被男方長輩留言。

但有網友為男友媽說話，覺得只是立場不同而已，身為父母都會為子女著想，說者無意聽者有心，媽媽會覺得「你這樣是想累死我兒子484」，不過也認為不該罵人「神經病」，建議女網友好好跟男友溝通，讓他去「搞定自己媽媽」。事後女網友也為男友說話，表示男友和他的兩個弟弟都對她很好，男友媽若是念她，男友也會立即出面幫她說話。