5歲幼教義務化 全教總：政府應提供足夠公幼

2018-03-18 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育團體民調顯示，高達81.7%民眾支持國教向下延伸，認為政府應優先實施5歲幼兒教育義務化，長期關注幼兒教育公共化的全國教師工會總聯合會表示支持實施。全教總理事長張旭政表示，這個議題從十幾年前就已經被討論，政府選擇優先實施12年國教，致使國教向下延伸延宕而尚未實施，目前應該是實施的最佳時機。

張旭政指出，國民教育向下延伸是國際趨勢，越早實施教育越有利人才培育。另外，目前5歲兒童進入幼兒園比率達97%，實施義務教水到渠成。

他建議，政府應提供足夠的公立幼兒園提供父母就讀，但是否要強迫入學仍須討論。

張旭政表示，因少子化及幼托需求量大，政府實施5歲幼兒國民教育，符合民意。5歲幼兒實施國民教育有利幼兒教育走向專業化、優質化。

至於推動5歲幼兒教育義務化，有哪些要注意的問題？張旭政表示，政府應提供足夠的公立幼兒園提供孩子就讀，但是否要強迫入學仍須討論；另外，向下延伸的公立幼兒園，其課程、師資、在園時間應該要檢討規畫，務必符合幼兒身心發展、有優良師資，且要符合家長的需求。

此外，張旭政說，目前幼教師、教保員二軌的制度應該一併檢討，「以改為一軌制為妥。」另外，一旦實施國教向下延伸，政府就應該停止補助，更不應該發放幼教券，才能真正達到國教向下延伸的目的與意義。