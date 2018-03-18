親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

李敖良性腦瘤為何只剩3年命？ 腦瘤良性、惡性比一比

作家李敖過世 享壽83歲

5歲幼教義務化 全教總：政府應提供足夠公幼

2018-03-18 11:25聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育團體民調顯示，高達81.7%民眾支持國教向下延伸，認為政府應優先實施5歲幼兒教育義務化，長期關注幼兒教育公共化的全國教師工會總聯合會表示支持實施。全教總理事長張旭政表示，這個議題從十幾年前就已經被討論，政府選擇優先實施12年國教，致使國教向下延伸延宕而尚未實施，目前應該是實施的最佳時機。

張旭政指出，國民教育向下延伸是國際趨勢，越早實施教育越有利人才培育。另外，目前5歲兒童進入幼兒園比率達97%，實施義務教水到渠成。

他建議，政府應提供足夠的公立幼兒園提供父母就讀，但是否要強迫入學仍須討論。

張旭政表示，因少子化及幼托需求量大，政府實施5歲幼兒國民教育，符合民意。5歲幼兒實施國民教育有利幼兒教育走向專業化、優質化。

至於推動5歲幼兒教育義務化，有哪些要注意的問題？張旭政表示，政府應提供足夠的公立幼兒園提供孩子就讀，但是否要強迫入學仍須討論；另外，向下延伸的公立幼兒園，其課程、師資、在園時間應該要檢討規畫，務必符合幼兒身心發展、有優良師資，且要符合家長的需求。

此外，張旭政說，目前幼教師、教保員二軌的制度應該一併檢討，「以改為一軌制為妥。」另外，一旦實施國教向下延伸，政府就應該停止補助，更不應該發放幼教券，才能真正達到國教向下延伸的目的與意義。

幼兒園幼教全國教師工會總聯合會
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

幼兒教育義務化 家長團體支持：減輕孩子學習負擔

2018-03-18 11:00

打臉賴揆！ 教團：8成民眾支持國民義務教育下延至5歲

2018-03-18 10:55

全國唯一！ AMC12滿分生袁昕德 小一開始培訓

2018-03-18 09:24

前段學生大流失？台灣AMC滿分人數驟降

2018-03-18 08:27

分組合作學習不再怕數學 偏鄉義竹國中學測考出佳績

2018-03-18 11:24

家長施壓出版社改課本？ 黃益中：有違性平教育法

2018-03-16 11:12

都是為了孩子好！ 竹縣自由車教練槓上校長

2018-03-15 20:09

監院糾正高餐自審升等案 教部：不影響教授資格

2018-03-15 17:48

拒絕毒品有技巧 教部傳授學子8招防禦技

2018-03-15 12:29

籲駁回公投 高中生：教育部應表態力挺性平教育

2018-03-14 14:38

中學生會：性平教育不該成為政治鬥爭的犠牲品

2018-03-14 12:06

注入長期科教資源 科思創為台中啟聰學校開設科學社團

2018-03-14 11:18

逼幼兒死背經書對嗎？洪蘭：善用科學證據做教養判斷

2018-03-14 09:05

不能只傳授專業知識 台灣未來教育該怎麼走？

2018-03-14 08:56

2成學生仍被體罰 人本疾呼「禁止體罰納入聘約」

2018-03-13 23:44

沒課本、數學課賣果汁？全球瘋IB課程 台灣仍填鴨

2018-03-13 21:38

年改影響募師 周行一：如何說服老師老本不會再被砍

2018-03-13 17:15

北區高校學生權益監督會：反同志教育公投荒謬且違憲

2018-03-13 12:18

教檢考題不公布挨批「荒唐」 教部：將更強調素養

2018-03-13 00:25

師培大鬆綁 大學籲「別放太鬆」

2018-03-13 00:07

教師檢定選出一堆「會考試」的人 師：不如廢掉

2018-03-12 14:10

師培法大鬆綁 大學憂放太鬆：難把關學生素質

2018-03-12 14:04

質疑北市府獨厚特定團體 伴侶盟要求教育局長下台

2018-03-12 12:02

獨／師培課程鬆綁 台師大：放太鬆素質難把關

2018-03-12 09:41

新一代設計展大拜拜文化 免場租也擋不住出走潮

2018-03-12 03:55

課上一半可退費 中市補教業反彈

2018-03-11 23:31

幸福盟反「性平教育」 中學生會：性平教育減少衝突

2018-03-11 14:37

反對同志教育公投 發起人建中生：盼校園減少衝突

2018-03-11 13:51

發動反同教育公投 幸福盟：不會影響高中

2018-03-11 13:51

反同教育公投 全台數十個高中生團體反對

2018-03-11 13:51

夢想當機長 孫沛謙錄取美國安伯瑞德航大

2018-03-11 13:40

反對「同志教育公投」發起人建中生：盼校園減少衝突

2018-03-11 12:30

要孩子自打耳光犯眾怒 基市明啟動不適任教師調查

2018-03-11 12:28

獨／全台明星高中生等組織 聯合反「反同教育公投」

2018-03-11 10:02

教檢不公開題目如何釋疑？ 國教院：增加自檢

2018-03-08 11:35

性平委員遴選獨厚家長？ 家長團體：相關團體應自制

2018-03-07 12:25

「講了都被罵」孩子什麼都不說 問題可能是父母

2018-03-07 10:00

幫弱勢生募款 教育儲蓄戶10年補助6萬件

2018-03-06 23:23

小學4年級男童暴打媽 原來玩手機玩到出問題

2018-03-06 12:49
看更多

熱門文章

前段學生大流失？台灣AMC滿分人數驟降

2018-03-18 08:27

全國唯一！ AMC12滿分生袁昕德 小一開始培訓

2018-03-18 09:24

吳瑞北：官俊榮不該擔任程序委員會主席

2018-03-17 16:51

國中會考報名23萬人 創歷史新低

2018-03-18 10:37

打臉賴揆！ 教團：8成民眾支持國民義務教育下延至5歲

2018-03-18 10:55

嘉大森林周 每人可索5棵樹苗

2018-03-18 09:15

台電結合廣告系學生創意 推綠能桌遊

2018-03-17 15:27

幼兒教育義務化 家長團體支持：減輕孩子學習負擔

2018-03-18 11:00

5歲幼教義務化 全教總：政府應提供足夠公幼

2018-03-18 11:25

偏鄉義竹國中翻轉教學有成 學生分組合作學習上課

2018-03-17 14:34

分組合作學習不再怕數學 偏鄉義竹國中學測考出佳績

2018-03-18 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top