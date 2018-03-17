《窗邊的小荳荳》插畫展 獨子來台暢談「我的母親」

2018-03-17 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



岩崎知弘〈背書包排隊走路的孩子〉。圖／知弘美術館提供 分享 facebook 還記得日本繪本《窗邊的小荳荳》嗎？畫下小荳荳經典形象的繪本畫家岩崎知弘，今年正逢百年冥誕。國立歷史博物館特與知弘美術館合作，挑選100件從未在日本之外展出的原作展出，展品包括《窗邊小荳荳》系列、《拇指姑娘》及岩崎知弘在1940至70年代創作的多幅鉛筆素描及水彩，讓你回味童年時光。

岩崎知弘（1918-1974）是日本首位女性國寶級繪本畫家，少時學習素描和油畫，18歲學書法。在她巧妙運用西方水彩渲染及東方繪畫留白技法下，生動表現出兒童活潑又柔和細膩的形象，加上她經歷過二次世界大戰，體認戰火無情，畫作中每每傳達出對和平與愛的追求，被譽為「兒童畫家」。

本次特展中，除了台灣熟悉的作品，還有她1973年獲萊比錫國際書展銅牌獎的作品《戰火中的孩子》等，多張畫作都能立即喚起人們共感。像1966年的〈背書包排隊走路的孩子〉，展現出畫家細膩觀察不同孩子的姿態。

《下雪天的生日》則是岩崎知弘親自撰寫故事的繪本，展出的畫中描述小女孩生日當天早上，她期盼已久的雪終於下了，也收到紅毛線帽與手套當禮物，露出開心燦爛的表情。據知，岩崎知弘出生時真的有下雪，繪本主角「小知」也和知弘小時綽號一樣，幾乎可以視作知弘分身，充分流露畫家赤子之心。

創辦知弘美術館的岩崎知弘獨子松本猛，今天下午2時30分至4時30分，將在史博館舉行「我的母親•岩崎知弘」講座，觀眾憑一般門票或憑特展門票即可入場。松本猛除在在東京郊外為母親設立全球第一座繪本美術館，後來也在長野建立第二間安曇野知弘美術館，收藏各地知名繪本創作者原畫。