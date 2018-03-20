生活趣聞／垃圾食物狂

2018-03-20 06:00 聯合報 巧克熊



說起咱家老弟，他什麼都好，就是飲食習慣令人不敢恭維。別人頂多是吃飯配肉鬆，他硬是能啃巧克力配飯──此等組合光用想像的，我的味蕾就發寒，但老弟依舊津津有味，並以他的獨特品味，在講求健康路線的家中，開闢出一條由垃圾食物堆疊成的「康莊大道」。

偶爾，他會神秘兮兮地對我說：「姊，我們今天去拜訪長輩好嗎？」結果呢，他的長輩不是肯德基爺爺、就是冰淇淋杜老爺，他還邊吃邊振振有詞地說：「這些老人家很寂寞，我們不但要時常探望，最好還拿鈔票救濟一番，這樣他們會很開心的。」語氣中深切的「孺慕之情」，彷彿我的少油炸少鹽才是大逆不道的言論。

前些年，某次全家出遊日本，在連吃了好幾餐的拉麵餃子壽司後，老弟忍不住提議：「今晚來點家鄉味吧！」眾人不解，正想說是要去中華街吃滷肉飯和湯麵嗎？隨即聽他補了句：「就是那個熟悉又溫馨的老地方──麥、當、勞。」我當場傻眼，心想這傢伙的鄉愁未免太廉價，反正哪裡有麥當勞，哪裡就是故鄉。

老弟的垃圾食物生涯，終結在弟媳的手裡。只是三不五時，夫妻倆仍會為了他又偷吃速食拌嘴。但感情就是這樣的吧！丈夫從一名垃圾食物狂，自發改進為堪用的「回收物」；妻子明知不健康，卻願意為對方的笑容稍微妥協一下。而他們的小日子，也就繼續在一包炸薯條、一盤燙青菜的混戰中，相愛相殺地過下去了。