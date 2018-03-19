婚姻故事／愛吃的老公

2018-03-19 06:00 聯合報 陳芳修



婚前媽媽一再叮嚀，挑老公要注意，不能選愛喝酒的、不能選愛賭博的、不能被英俊的外表欺騙……因為這些都是會敗家的類型；我結婚了，老公以上缺點都沒有，可是沒有比較有錢啊！

所謂「吃喝嫖賭」，我最後選到的是一個愛吃的老公。全家才三個人，老公若想喝飲料，卻愛一箱一箱地買；同品牌的餅乾，各種口味都要買齊。我總狐疑買這麼多怎麼吃得完？但每次等到我想吃了，嗯？找不到！家中零食常讓我看得到卻吃不到，我永遠趕不上老公「消滅」零食的速度。

愛吃的老公也培養出敏感的味覺，某次全家人上高檔餐廳吃飯，他嘗了一口孩子的餐點，發現食材不新鮮，馬上跟服務人員反映，提醒他們注意食材的保存問題。

他那犀利的舌尖，也提醒我做家事時不能偷懶。老公每次都分辨得出我有無混用切肉和切菜的砧板，以及切生食和切水果的刀子有無替換。只要他嗅出食物味道怪怪的，就堅持不讓我和孩子食用，所以家中鮮少發生吃壞肚子的問題。

至於我們的家庭旅遊，幾乎都是美食之旅，老公評定旅行好不好玩的標準，取決於「有沒有吃到好吃的食物」，不管是當地人最愛的小吃攤或知名餐館，他必定列入不可錯過的拜訪點，伴手禮自然也是各式可食用的名產。

雖然選了這個老公後，我並沒有像媽媽希望的那樣成為一名小富婆，但讓我再選一次，我還是要選這個「愛吃的老公」。