心情點滴／歡迎回家

2018-03-16 06:00 聯合報 余熙



圖／倩 分享 facebook

在病房裡，我清楚聽見妳孱弱的聲音從背後飄來：「妳回來啦？」

可惜那只是一場夢，就在淚腺潰堤的瞬間，現實像重重的一巴掌硬生生打醒了我，酸澀的感覺同時狠狠湧入胃囊，引發一陣翻攪。

「我胃痛了。」躺在床上輕聲低喃，任由寂靜和痛覺啃蝕我的意識。

父親只有在回來要錢的時候，才會露出一種不知該如何形容的表情，對我說：「好好照顧自己的身體。」我沉默。「總有一天妳會知道，天下沒有比父母更好的人。」而妳總是如此勸著、說著，雙手像施了魔法般，拉著我走向醫院。

「算了，回去吧！家裡又沒有那麼多錢。」我很想這麼說，可是不知道為什麼，在妳面前我總是想撒嬌，特別是當自己做不好什麼而被父母數落的時刻。這種時候，妳便會露出有些煩惱的神情，當我長大到妳的懷抱無法容納我時，妳的表情則轉變成無助。

妳到處借錢，幫父親籌錢。

「天下沒有比父母更好的人。」妳還是這麼說，拖著快無法行走的雙腿，直到所有親友對我們避之唯恐不及，直到外面開始傳出流言蜚語，直到我發現妳開始以雙手敲打自己的頭顱，我嚇得噤語了。不再抱怨身體不適，不再說父母的不是，我只是妳的孫女，有什麼條件逼一個做母親的人拋棄自己的孩子？

直到在外頭自力更生，失意之時胃痛之際忍不住打電話給妳，妳還是如常勸我：「不管做什麼，父母都不會害自己的孩子。」每當妳這麼說，我便忍不住煩躁起來，滿心想著趕緊掛掉電話。

「妳小時候半夜做噩夢，都會哭著跑來我房裡。」妳繼續說，「然後就會哭著問，為什麼自己家跟別人家不一樣？」「奶奶還再努力，所以妳也要努力，好嗎？」我不知道自己當時回答了什麼，只知道掛掉電話後已哭得不成人樣，倒在床上，放任淚水沾濕枕頭，在鹹鹹的夢海裡載浮載沉。

船破了，夢醒了，妳也在倒下後忘了先前所做的努力，遺失了與大家相處的記憶，灰黑的眼瞳渙散，連我靠近時也映照不出我的臉龐。

我忽然輕鬆起來，慶幸妳不用再努力，更不必再去探聽父親又在外頭欠下多少債務。

只要在夢裡，就能維持妳所希望的家，到時候所有的人，包括我和父親，也一定會出現在夢裡的家，笑著對妳說：「妳回來啦！」