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女性成長／邁向微笑曲線

2018-03-16 06:00聯合報 張子筑

去年入冬，一場突如其來的病痛，我住院兩回，術後折騰月餘，總算元氣日漸清朗。感恩菩薩，感恩醫護，感恩家人。

記得當日一如往常歡樂弄孫，忽然腸胃不適，又吐又瀉，腹痛如絞，急診後是膽結石併發膽管阻塞發炎。這晴天霹靂，讓我第一次深深體悟什麼是「無常」。

臥病期間，看到鏡中的自己，兩頰凹陷，愁容滿面，加上地心引力的效應，更深邃了那歲月滌洗過的紋路。驚覺耄耋老態，索性揚起嘴角，攬鏡微笑；霎時，有如川劇變臉般神采起來，這十五度的仰角提拉，連眼眉也顯得精神奕奕。

不覺想起初中時的家政課老師，她總是笑臉迎人，很得學生愛戴。有一回她教我們製作「開口笑」甜點，教學目標除了學習烹飪，更啟迪我們要樂觀進取、笑口常開。同學們興致勃勃，當一個個圓滾滾的麵糰浮動在油鍋裡，經過火候的催化，漸漸轉為金黃，再逐一裂開，香氣撲鼻。老師說：「像不像咧嘴歡笑的臉譜？」那年代習於靦腆的我們，圍著鍋爐，忍住口水，眉開眼笑地點頭。

微笑的魅力無窮，至今我還記得老師那有著小虎牙的甜美笑容。這笑容喚醒我，人生無常，高興是一天，懊惱也是一天，何不展顏歡笑，自己寬心，別人看了也歡喜。步入老年的階段，期許自己敞開胸懷，以「微笑曲線」邁向美好的未來。

甜點腹痛

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