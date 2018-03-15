女主播逃婚的體悟：愛不持久 恨能永遠套牢

2018-03-15 11:16 聯合新聞網 文／寶瓶文化提供



你最需要斷捨離的不是你的房間，而是扭曲變形的愛情。 婚宴是攜手一生的起點？ 那可不一定！ 也可以是彼此由愛轉恨，恨到骨子裡的轉折點──從此錯身，老死不往來。

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喜宴開始，新娘不來了

「到底幾點才要開桌啊！」賓客不耐煩，桌上的瓜子都快嗑完了。

「喜帖寫準中午十二點開席，都搞到下午一點才開吃。」

肚子餓把喜氣都沖淡了。吃飯皇帝大，飯菜不來，賓客的談話愈說愈有氣無力，深怕多用力，就更餓了。要沖淡民不聊生的飢餓感，非得來個大驚奇，最好是下巴嚇到必須扶一下才能喬回來的等級，而這場婚宴辦到了。

遲遲不開桌的原因讓大家都不餓了，因為太獵奇。這場婚宴的大彩蛋是──「新娘不會到」！

「新娘說她不來了。」婚禮接待阿賢跑到大學同學這桌，神神祕祕地說著，

「蛤！不會來？是怎麼了，發生什麼意外了嗎？」

「新娘不來？找不到人？那婚還結不結？」

這些話像是病毒，一桌接著一桌窸窸窣窣，LINE一秒千里地往婚宴場外傳播消息。氣氛騷動讓同桌的賓客突然有了話題，熱鬧非凡，空氣中彌漫著一種獵奇的等待。

新郎阿隆來了。體面的名牌西裝，黑亮亮的皮鞋，衣著隆重，透露出他準備這場婚禮有多認真。他走上了舞台，大家屏息，那種安靜很像是把氣球吹鼓，到了極限，再多吹一口氣就要爆破般的緊張與興奮。太難得了，不管包過多少禮金，也不見得遇得上一場「沒有新娘的婚禮」，參加這一次，可以八卦一輩子。

好戲上場，新郎開口致詞了。「很高興大家特別前來，新娘不會到，今天不收禮金，就當來聚餐，一起熱鬧，謝謝。」

免錢的最爽！歡呼聲、掌聲，把隔壁廳那場有新娘的婚禮徹底比了下去。

這場沒有新娘的婚禮成為一個奇談，在親友間傳播恆久遠。收到帖子但當天沒到場的人，事後聽轉述都覺得好遺憾，就像手上有張中了獎的彩券卻放到過期一樣，令人扼腕。

經過這件事之後，阿隆對結婚有了陰影，許多看八卦的人也為他打抱不平。「『落跑新娘』小卉怎麼幹出這麼傷人的事情啊！不想結婚可以明講，幹麼把大家的路都走絕了。」

「落跑新娘」的家暴陰影

「我也想結婚啊，不然我幹麼這麼累去拍婚紗。我會跑掉一定也是有苦衷的，很苦的大苦衷。」

小卉的內心有一個黑洞，這個黑洞是阿隆「打」出來的。她為了維護阿隆的面子，對外從來不說自己常常被打到身上黑青。

就在舉行婚禮的前一天，阿隆再度毆打了她──這一打，粉碎了小卉認為他婚後會改變的希望！一想到要是結了婚，未來自己將會持續被當成沙包練拳，小卉的雙腳突然有了力氣快跑。

丟臉是一時的，但繼續隱忍而在婚後被當成沙包打，卻是一輩子的事。

逃婚六年後，小卉當上了主播。某天，我找她出來喝下午茶，我們在閒聊這些陳年往事時，鄰座的人都忍不住對漂亮又知性的她多瞄兩眼。

「他打了我三年多，常常咒罵我，還說我能遇到他是天大的福氣。我腦袋一定是被打到有洞，覺得他說得很有道理，捨不得分手，怕遇不到更好的。」小卉喝著飲料，臉上還有不少憤怒。傷痛要靠時間療癒，卻總有些深層的傷口，每次提到都令人咬牙切齒。「他常常在搞曖昧，一堆乾妹妹，還招待乾妹妹和他媽媽同遊日本，乾妹妹也叫他媽媽一聲『媽』。你說扯不扯？」

這樣都能交往三年，為什麼？

「他很罩，大台北地區一堆有頭有臉的人都是他朋友，人脈強大到可以出來選立委，海派又大方，女生會以為自己遇到了男子漢。你看，他連喜宴紅包都不收了，多霸氣！而且他多會做人，把危機化為聚餐聯誼，比公關公司還專業。

「我知道阿隆不可能這輩子只愛我一個。那時一想到婚禮，我就很猶豫。最後一次被打的那個晚上，我一整晚沒睡，腦中浮現每次被打時的恐懼。他出手時沒有把我當人看，驗傷單我有好多喔，還要再累積下去嗎？既然我都不要這段感情了，那我要報復。於是我想到，不出席婚禮的話，他會恨我一輩子，也會記住我一輩子。」

原來要套牢一個人，用愛不一定穩固。施以巨大的傷痛才能夠深刻，才可以「天長地久」。

我問小卉，「那阿隆應該很想找人去斷你手腳吧？」

「錯！他是個小霸王，從小沒有要不到的東西，所以我跑了，他反而追過來。後來，他一直來道歉、認錯，但我不接受，因為一接受，我就死定了，新仇加上舊恨，過一陣子一定會被打得更慘。他的道歉只是出於不甘心、不想認輸而已，我才沒這麼笨。」

改變不難，難的是怕改變

假如小卉當年沒逃開，現在不可能悠閒地跟我喝下午茶，而應該是在某家醫院請醫師開第Ｎ張驗傷單吧。人生一瞬間的勇敢，可能讓命運翻轉。

改變不難，難的是怕改變。

許多時候，女方不提分手，不是覺得這段戀情有多好，而往往只是捨不得或者不甘心，因為自己多少的青春和心力都投入了，便期待男友突然被雷打到，發現自己有多好，多值得珍惜。但這根本是神話！

你最需要斷捨離的不是你的房間，而是扭曲變形的愛情。一直走著同樣的道路，怎麼可能會有不同的結局。

阿隆後來還是當上了名人，家暴的習慣沒有改變。有一次，他因家暴鬧上了新聞，小卉播到這則新聞時，特別字正腔圓，希望把最正確的消息傳遞給觀眾，也算是替自己討回一點正義。

書名：若你委屈自己，任誰都能刻薄你──小資世代突破盲腸的30個人生亮點

作者：黃大米

出版社：寶瓶文化事業股份有限公司 圖／寶瓶文化提供 分享 facebook

（作者／黃大米，本文出自寶瓶文化《若你委屈自己，任誰都能刻薄你──小資世代突破盲腸的30個人生亮點》，未經同意禁止轉載。）