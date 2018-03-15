生活見聞／我的德國親家

2018-03-15 06:00 聯合報 鍾國生



圖／豆寶 分享 facebook 頂著一頭金髮，燦爛笑容堆滿臉龐，穿著天空藍、繡紅領子的連身澎澎裙，模樣真像是從卡通片裡走出來的北歐少女──這是親家母艾媽給我們的第一印象。一見到從台北趕來的我們，她立刻給每個人一個大大的擁抱和貼頰親吻，一下子就降低「晚輩不知該如何自處」的不安，讓雙方熱絡起來。擁抱真是化解東西方文化差異的破冰妙方呢！至於親家公艾爸則矜持許多，或許跟他的職業是律師有關，他掛著淺笑與我們點頭致意，穿著筆挺西裝的他，真像電影《魔戒》裡的白髮智者甘道夫哩！

這是我和內人第一次在歐洲參加婚禮，而且還是德國式的婚禮，我的小姨子小平與艾北熊將牽手一生。親友們從四面八方遠道而來，二姊和我們夫妻倆是「台北代表團」，坐了十幾個小時的飛機從荷蘭轉機到漢堡，再開六小時的車到丹麥的哥本哈根集合；艾爸與艾媽則轉搭艾北熊同學的車，從德國西邊的敘爾特島前來。

隔天一早，龐大的親友團一起前往婚禮所在地的市政廳，真的很像外國電影中上演的婚禮橋段，我們一路上不時收到行人的誠摯祝福。當然，最高興的該是新郎倌艾北熊了，這可是他等了三秋以上的許諾。

從我們抵達丹麥以來，便見艾媽隨時都依偎在艾爸身旁。艾北熊告訴我們，因為艾媽想好好珍惜每分每秒與艾爸相處的時光──艾爸得了一種類似漸凍症的病，無法久坐，頸部的支撐力也愈來愈弱，所以當他們聽到艾北熊要結婚，雀躍極了。當證婚儀式完成、聽到神父宣布艾北熊和小平結為夫妻時，艾爸跟艾媽笑瞇了眼，彷彿不再有遺憾。

歡樂的婚禮氣氛一直延續到市政廳的廣場，艾北熊的同學為大家斟滿香檳，此時拘謹的艾爸竟帶領親友唱起慶祝結婚的德國民謠，激昂澎湃的神情，讓在旁圍觀、來自韓國的觀光客也深受感動。這場婚禮對他們兩老真像一記強力嗎啡，罹病許久的艾爸精神奕奕，而艾媽則用彷彿剛墜入愛河的眼神深情凝視著艾爸。

西方人對情感的流露，果然與我們華人很不一樣。望著艾爸摟著艾媽翩翩起舞的姿態，含情脈脈看著對方，真是令人稱羨的畫面。不過，當我回頭望向內人，發現她也正用含笑的神情看著我；她彎著眉眼笑起來的模樣，可一點也不輸給艾媽，想想身邊也有位愛慕自己的少女，此生還有什麼好遺憾的呢？