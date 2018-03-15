親子手牽手／踏上親餵這條不歸路

2018-03-15 06:00 聯合報 江珮瑾



在家生產後，我馬上把壯壯放在胸前，做第一時間的肌膚接觸。當時他的嘴唇只輕輕滑過我的乳頭，沒有吸吮，當壯壯被送去慈濟醫院，留在家裡陪我的，除了壯爸和從新店到花蓮幫我坐月子的爸媽，還有憂鬱的心、腫脹的石頭奶。

求救，感謝有哺乳經驗的朋友使盡全力幫我按摩、恢復乳腺暢通，後續請教助產師、致電泌乳顧問，詢問乳房按摩、增加奶量、飲食禁忌等問題。身體彷彿不是自己的，乳房不再只是性愛中快感的來源，徹底發揮哺育性的功能。集乳，成為生活中最重要的工作，無法親餵，冰箱冷凍庫堆滿灌注思念的乳汁。

慈濟醫院為了增加我們建立依附關係的機會，鼓勵進行「袋鼠式療法」（編注：一種主要針對早產兒的護理方式），當我們小心翼翼把全身接滿管線、赤裸的他放在袒露的胸前，低頭看他小小的身軀因用力呼吸起伏的胸膛，強韌的生命力，透過肌膚的溫度一起傳導過來。

壯壯回家後，為了避免低血糖復發，初期維持集乳瓶餵的方式，詳細記錄飲食、成長情形，夜裡雖因二到四小時就得集乳而睡眠不足，可有了壯爸輪班瓶餵，減輕不少心理壓力。直到確認他胰島素分泌穩定，暫無低血糖風險，為了增加他口腔肌肉運動、刺激未來的語言發展，全面改為親餵。

忘不了，一手捧著他的身體，一手握住那小小手掌，俯視他用力含乳、吸吮到全身漲紅、微閉雙眼的模樣。記下，當時他煽動細細睫毛後，為心靈帶來的微風。

可一旦開始親餵，時間、身體更加難以自主。

無論他餓了、渴了、心情不好、身體不舒服，甚至只要半夜驚醒都會討奶；壯爸不再能夠代勞，加上壯壯到兩歲後還有不只一次的夜奶習慣，著實讓人容易疲憊、焦躁易怒，難以回到單純享受親餵的美好時光。

至於何時斷奶，又是另一個考驗了。

●壯媽悄悄話：

台灣醫護人員較難提供即時哺乳資訊，新手父母可諮詢各地母乳協會，或參考由資深IBCLC（國際認證泌乳顧問）蕭如芳撰寫的《愛哺乳》（新手父母出版），書中整理她長期陪伴母親們哺乳、照顧新兒生的經驗。同時告訴自己，只要有愛，無論親餵、瓶餵母乳或配方奶都好，別讓餵奶變成精神壓力的來源。