生活的風景／Hello，找我嗎？

2018-03-15 06:00 聯合報 張益寧



在園子裡聽見熟悉的蛙鳴聲。循聲踅近一積水鐵桶，只見白色卵泡漂浮在柚葉藤中間，卻一時找不到蛙影。

忽然在混濁的水中瞥見潛游的蛙，這隻莫氏樹蛙在桶邊探出頭來，睜著鑲金圓亮的大眼，彷彿在詢問我這位不速之客：「Hello，找我嗎？」