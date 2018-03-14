偽單親背後心聲：那一晚 真心想當個單親媽媽就好

2018-03-14 12:27 聯合新聞網 MamiBuy



那一晚，我真心想當個單親媽媽就好…

【MamiBuy 整理報導，作者駐站部落客彭凱莉】

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阿木我最近最常被問到的問題是：「妳會不會擔心偽單親當久了變真單親？」

老實說在我的觀念裡，永遠的婚姻不會是唯一選項，雖然我屬牛，但並不想拖著不適合自己的狀態過一輩子，因此這個假設性的問題在我身上也沒有絕對的答案，但我相信不管是常見面的夫妻，或是像我與王先生這樣的遠距離夫妻，總會有那一兩個時刻想＿掉對方（看你多恨對方，＿請自行填空，哈哈哈）

而近期對阿木我來說，最想從偽單親變真單親的那個moment就是我掛急診的那個夜晚吧！

還記得我掛急診的那個晚上，是我第一次覺得自己與單親只差一線之隔... 分享 facebook

還記得我掛急診的那個晚上，是我第一次覺得自己與單親只差一線之隔；那兩天每晚的嘔吐物轟炸，加上擔心小公主(大寶)腸胃炎病情無法入眠，懷有6個月身孕的我每天睡不到三小時，原本慶幸自己還有娘家爸媽幫忙，告訴自己撐一下小公主很快就好，可是人的體力畢竟有限，家裡的三個大人接連出現傳染症狀後，終於自己也病了…

那晚凱莉爸趕緊送已經上吐下瀉到微脫水的我上急診後，又匆匆忙忙趕回家幫忙凱莉嬤收拾小公主吐完的床鋪與環境，我捧著肚子獨自在忙碌的急診室穿梭報到、看診、抽血，當然我這大大的肚子推著點滴的樣子早在急診室成了焦點，後來進入胎心音室時，還引來其他家屬關心詢問：「妳老公或家人呢？要生了嗎？需不需要我們幫妳？」

其他家屬關心詢問：「妳老公或家人呢？要生了嗎？需不需要我們幫妳？」 分享 facebook

那時阿木我才發現，從懷孕到現在，整個孕期真的都是我自己一個人走過來的…我想，如果我今天突然要生了，應該也是自己一個人吧～

躺在病床上側胎心音時，除了肚子裡小王子的心跳聲，隔著窗簾也聽到隔壁床已經進入產程的孕媽痛到微微的啜泣聲，一旁的先生很努力的提醒著她，不要緊張、不要哭、我愛你等等之類的，而我則是提著手機一邊忙著向婆婆解釋小公主的病情，她老人家因為擔心孫子在那一晚打了5通電話給我，直到半夜我躺在急診室的病床上時依舊狂打，還不斷建議我多喝鹽水消毒治腸胃，而另一邊我用僅剩的電力回覆王先生遠在上海的關心訊息，也順帶請王先生帶話給婆婆，醫生說我要多休息請她不用擔心，但換來的是隔天更無同理心的電話，一句「你老公叫我不要打電話吵你」再次證明請不會講話的豬隊友傳話是找死的行為…

老實說，這樣的關心與疲勞轟炸，讓那時心力交瘁的我真心覺得當個單親媽媽比較好！

偽單親是近年來才有的形容身份詞，

有些夫妻因為工作分隔兩地所以成為偽單親，就像我與王先生一樣，而有些偽單親是因為另一半無心，所以即便人在身邊也毫無用處，跟單親其實也無差別，但不管是因為何種原因成為偽單親，肩負使命感和責任感的那方總是最辛苦的那一半！

而真正體會後才知道，這樣的身份與真單親最大的差別，是偽單親比單親多了個伴侶身份，也多了對另一個家庭的責任，一樣需要履行夫妻義務、一樣需要維持雙方家庭的運作，而且毫無推卸理由，對於有理或是無理的對待要求，都必須照單全收，只因為婚姻一紙讓我們成為一家人。

這樣的說法並不是覺得單親或偽單親兩者哪個比較好，因為每段關係都是兩者相悅而選擇所願，既然選擇所選都應該付出努力、好好經營，但一段婚姻如果長期處在不對等與不和諧的關係下，觸礁的那天其實已經不遠。

怎麼感覺這句話好像電線竿上常貼的「天國近了」呢？？哈哈哈～

而這件事經過了兩個多禮拜，阿木我對於那晚發生的一切還是耿耿於懷，或許是心寒、也或許有些許不甘、或是像人家所說的「憋了太久」

所以如果再問我會不會擔心「偽單親當久了變真單親 ？？」

我想偽單親久了的最大好處是，比較容易適應單親後的生活，既然如此有什麼好怕的 ？？

如果還有心經營這段婚姻，該擔心的是如何把「單親」這個選項從清單上踢除吧！

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