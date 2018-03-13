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準新娘太迷信 網友批：難道上床還要看良辰吉日？

2018-03-13 19:17聯合新聞網 綜合報導

一名準新娘因為很迷信，搞得自己很困擾，只好上網詢問網友意見。照片為示意圖。 圖／...
一名準新娘因為很迷信，搞得自己很困擾，只好上網詢問網友意見。照片為示意圖。 圖／ingimage
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台灣人結婚總是會遵循著傳統禮俗和禁忌，但大多是長輩會比較在意，鮮少有新人會迷信，有名準新娘非常相信這些習俗，雖然男方不信，但多遷就她，讓她很煩惱，忍不住質疑自己是否很難搞？

這位準新娘在論壇「mobile01」貼文表示自己將在6月結婚，但卻有件事讓她很困擾，就是她很迷信。準新娘說老公根本不相信這些習俗，但會包容並遵照她的意思籌辦婚禮。她舉例，當初男方不知道媒人婆生肖屬虎，她得知後大發雷霆，老公還為此換掉媒人婆。她還說老公的堂妹很有才藝，也已在3月完婚，老公想請堂妹在6月時到他們的婚禮上表演，但原PO認為婚禮後3個月內最好不要參加別人的婚禮，不然對雙方新娘都不好，再加上老公的堂姐正在懷孕，也會參加他們的婚禮，這些事情都讓原PO很矛盾。

原PO說很清楚不可能整個婚禮都照著傳統禮俗走，她只想在她知道的這幾個基本觀念下進行，但又認為如果太在意會顯得很小家子氣，而偏偏老公認為婚姻是要靠雙方維持的，讓她無言以對。

她將問題告訴家人，得到的答案卻是「婚禮要以男方的意思走」，要她不要吵鬧，原PO無奈的貼文詢問是自己太難搞還是太蠢了？是不是放棄堅持會比較好過？

有網友不客氣的批評「想法想法，妳在問的都是自己的想法，家人都已經給妳意見了，然而妳還是上來問」、「非常的難搞！避免掉一堆忌諱又離婚的，妳覺得一年有多少對？不如妳改信基督吧，沒有任何辦婚禮的忌諱」、「我覺得如果妳婚姻將來有問題，一定不是因為婚禮沒有遵照那些有的沒的習俗，比較可能是因為妳有的沒的一堆又總想別人配合妳」、「這麼迷信，以後夫妻生活如有衝突，妳一定全怪是婚禮時男方不遵守忌諱怎樣又怎樣」、「一昧的只會迷信，那妳跟老公上床是看黃曆良辰吉日，還是跟著感覺？」

還有網友給予經驗談「當年我訂結婚時我妹也參加（有習俗「姑」不能在場），還不是度過了7年之癢，持續在婚姻狀態中」、「真的不用太迷信啦，我朋友結婚什麼習俗都遵守，婚禮辦很盛大，結果還不是離婚了」。

面對網友的意見和批評，原PO感謝大家的指教，並表示自己日常生活沒有特別迷信，也了解到自己太難搞，婚姻應靠自己維持，已打算放下無謂的堅持。

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