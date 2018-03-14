弄孫之樂／小小孩步行趣

2018-03-14 06:00 聯合報 凡人



圖／Dofa 分享 facebook 周日清早，二孫不用人催，自行起床刷牙疊被子，等著被我們帶出門。

「走，去散步，走路喔！」姊弟倆一聽，高興得又叫又跳，大門還沒開，聲音已經衝出屋外。

兩個小娃兒平日都由爸媽開車接送，習慣坐在車裡吹冷氣看風景，難得有步行的機會。他們左顧右盼，一直誤以為馬路只有車子能走，真正走起路來，看什麼都新鮮。

讀幼幼班的弟弟突然杵在路邊，低著頭不動。「怎麼不走了？」該不會想賴皮，讓爺爺奶奶抱？「奶奶，這個是什麼？」弟弟邊指邊彎下身要撿，我說：「是樹葉喔。」一片乾枯的豔紫荊葉，像蚌殼兩片對合，遇到晨風吹過，開開闔闔，搖來晃去。

看完葉子，弟弟又看到水溝旁邊有個空了的大蝸牛殼，這下子更驚奇了，揚聲喊：「姊姊、姊姊！來看！」站著看蹲著看，姊弟倆對殼主人的去向追問很久。好不容易說動他倆再起步，弟弟對路上的黃色標線有興趣，堅持要走在黃線上，讀中班的姊姊則玩起跳格子。

「這不行喔！太危險了。」我趕忙趁機教導交通規則：「車子要守規矩，人走路也要守規矩。」、「靠邊走，走人行步道。」聽歸聽，小小孩看見柏油路面的龜裂處長出了雜草、蒲公英和排隊行走的螞蟻，就又拉住我的手，說：「要看，要看！」

路面有太多新奇特別的事物，一步一步走，他們一百多公分的身長，離天空太遠，距地面反而近，探索世界就從步行開始。

短短一段社區散步的行程，姊弟倆走得滿身是汗，滿臉笑容，滿心歡喜。我則想著到家後要趕緊查書，蝸牛為什麼丟下了殼？螞蟻怎麼會排那麼長的隊伍？為什麼有紅黃白線在路上？用什麼說法、配什麼故事才能讓他們聽懂呢？

平常散步，我們只管看路旁花木，欣賞大樓社區景觀，小小孩步行，視線焦點卻在腳下。帶孫子散步，要記得走慢點，耐心些，讓他們仔細看清每樣東西，滿足那正在萌芽的好奇心跟想像力。

帶小小孩走路其實不輕鬆，但我寧願陪他們步行，因為牽著那細軟小手、聽那軟糯的嗓音，很快樂很安慰，銀髮族也會年輕許多，找回童言童語和童心。