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父母心情／孩子的自辦婚禮

2018-03-14 06:00聯合報 洪彩鑾

真不敢相信，兒子和媳婦的自辦婚禮真的圓滿完成了。

兒子和媳婦嗨嗨在大學時認識，兩人感情穩定，研究所畢業後，嗨嗨繼續攻讀博士班，卻遲遲不見他倆提結婚的事。終於，兒子某天回來說：「爸媽，我們X月X日要結婚了。」老公趕緊問提親的日期，兒子卻說不急，因為嗨嗨的父親在北京任教，待他返台再安排。等呀等，結婚日期愈來愈近，雙方家長卻還沒見面，我也忍不住著急了，畢竟嗨嗨是獨生女，不知親家會提出什麼條件？

不久，兒子告知未來的親家公已返台，提親當日純吃飯，無須媒人。但初次見面，總要備份薄禮才好。送什麼才合適？求助網路，說帶蘋果最好，有吉祥之意，加上自家剛採收的紅藜禮盒，更添喜氣。果真送對了，嗨嗨一家拿著紅藜頻頻讚嘆，大夥兒愉悅地吃起烤鴨大餐，大聊田園夢，直到結束才想起，關於結婚的細節，女方根本隻字未提！

隔了幾日，兒子又報告，說他倆決定自己辦婚禮，我們只要買一套新衣服輕鬆當主婚人就行了。他慎重地陪他爸爸挑西裝，陪我挑禮服，至於餐廳在哪？喜餅需要多少？喜宴菜色是什麼？我們完全沒參與。

結婚當天，兒子只租了一輛禮車，另請死黨負責載喜餅，就出發迎娶了。我埋怨兒子這樣對女方很失禮，委屈了教授家的女兒，他倒自在地說：「我和嗨嗨討論過了，我們不需要排場，嗨爸和嗨媽也沒意見喔！」

喜宴選在徐州路二號庭園會館，場地布置得很好，大螢幕播放兒子自己剪輯的影片，新郎新娘跳著國標舞進場，出其不意地送給我和嗨媽一大束花，答謝養育之恩，當場讓我們感動得熱淚盈眶。

比起豪門家族操辦的隆重婚禮，或是為了聘金嫁妝撕破臉的家庭，兒子和媳婦在人生最重要的舞台上，獨力完成婚禮，讓我非常驕傲，更慶幸他多了懂得尊重和信任他的岳父母。往後的婚姻生活，多了三份愛，必定更加幸福甜蜜了！

結婚婚禮媳婦喜餅婚姻

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