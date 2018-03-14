親子互動／老媽的日記

2018-03-14 06:00 聯合報 劉洪貞



媽媽今年九十六歲了。自從爸爸驟世後，我才驚覺與父母相處的時間真的不多，於是我每個月都會抽出時間回美濃看媽媽。雖然她老是叨念路遠車錢貴，要我不要跑得那麼頻繁，我總回以撒嬌搪塞：「花點錢就能看到妳，可以一起吃飯聊天，還能同床而眠，太值得啦！」

這樣的對話維持了二十多年，直到那天，我探望她後搭車北返，打電話向她報平安，她卻不像過去那樣叮囑我要好好吃飯，反而問：「妳怎麼好久沒回來了？」心口瞬間揪緊，該來的還是悄悄地來了，輕微的失憶，找上媽媽了。

為了降低她失憶的速度，我送給她一本日記本，讓她把每天發生的事記下來。她會日文，也會寫大部分的國字，記得第一天她無措地問我要寫什麼？我說寫什麼都好，今天吃了什麼或看到什麼都可寫。於是她寫下：「今天老大回來，有帶布丁，有給我一個OOOOO。」我問她寫的那幾個日文是什麼意思？她說是紅包。

就這樣，媽媽每天用她的方式寫日記，裡面有國字、日文，還有她的塗鴉。每次回娘家，母女倆就一起看日記，我看不懂的就請教她，有時她忘了自己寫了什麼，我就用她畫的塗鴉來引導。然後她會告訴我：那天鴨子生了兩顆蛋、這天她去剪頭髮了、昨天看到菲哥、前天又聽到美空雲雀的歌……

諸如此類無奇不有的故事都會出現在日記裡，請媽媽寫日記的本意是讓她多動動腦，卻意外地發現，媽媽其實也很有創意呢！