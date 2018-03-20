親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

87歲孫越叔叔病況曝光！一年送急診7次無人知

企鵝麻：當媽媽後的韌性 車禍時只想著「小孩沒事就好！」

2018-03-20 16:40聯合新聞網 BabyHome

分享
採訪：韋冠宇 / 攝影剪輯：賴佐誌 / 動畫製作：陳爾威

熱愛分享旅遊記錄的企鵝麻，藉著旅遊享受全家人共處的時光，認為旅行帶來的意義比金錢更重要。成為兩個孩子（小企鵝、小海豚）的媽媽之後，企鵝麻也表示為了保護孩子產生更強的韌性，在發生車禍的當下，一心只想著孩子的安危，連自己受了痛不堪忍的重傷，都不算什麼。

企鵝麻起先是為了要幫小企鵝留下回憶，而開始在部落格分享育兒生活與資訊，逐漸由網友的回饋，發現很多媽媽都有這方面的需求，就持續經營。企鵝麻認為，在分享的過程中，也會不斷查找資料，就會發現自己在育兒、教養上需要改進的地方，慢慢變成更好的自己。

即使身為職業媽媽，忙於兼顧工作與家庭，企鵝麻仍積極分享旅遊點滴，在粉絲團小企鵝生活趣介紹好吃好玩的資訊給網友。「對雙薪家庭來說，爸媽平常能陪孩子的時間真的很少，所以我們假日都盡量安排旅遊，每年也會至少規劃一次國外旅遊。」

圖片提供／企鵝麻
圖片提供／企鵝麻
分享
說到帶小小孩出遠門旅行，長輩難免會有「很麻煩又浪費錢」、「他那麼小根本不會記得」這些想法，企鵝麻則認為，旅遊最大的意義在於為全家人留下美好的回憶，增進親子感情；而且在旅遊的過程中，也可以讓孩子訓練獨立自主、開拓眼界，這些都是再多金錢都買不到的。

不過，熱愛旅遊的企鵝麻也表示有了孩子之後，安排旅遊行程就不像從前那樣隨心所欲，必須以孩子為主要考量。「帶著小孩去旅行，就要規劃很多小孩能玩的景點，像是遊樂園或備有遊戲空間的室內設施，不像以前可以排很多購物行程。」

目前企鵝麻一家人從事過的海外旅遊，僅限於亞洲地區，企鵝麻說，等以後孩子大一點，比較能接受長時間搭機，就會嘗試歐洲之旅，讓孩子看看更不同的世界風貌，並分享豐富的旅遊經驗給大家。

圖片提供／企鵝麻
圖片提供／企鵝麻
分享
在兩個孩子的教養之路上，企鵝麻在教導的同時，也從不理想的親子溝通中吸取經驗，提醒自己需要修正的地方。那次事件的緣由是小企鵝要找一個玩具，找了很久都找不到，企鵝麻認為他沒用心找而責罵他。

「罵完我才發現，那個玩具之前就被我收到別的地方了，他根本不可能在那裡找到。」從這次的經驗，企鵝麻體認到父母不能用先入為主的想法去教育孩子，而是從孩子的心態和視野去看事情，才能真正達到教育的目的。

圖片提供／企鵝麻
圖片提供／企鵝麻
分享
企鵝麻心中的「媽媽力」：

當了媽媽，不但更刻苦耐勞，也有了更多韌性去保護孩子。前陣子我騎著機車載小海豚時，為了閃避違規車輛而緊急剎車，雖然沒有釀成重大事故，但由於雙腳要立刻撐住機車的重量，造成了嚴重骨折

事情發生的當下，我只想著「小孩有沒有怎麼樣？沒事就好！」即使已經痛得快要昏過去了，還是告訴自己，在先生過來照顧小孩之前，無論如何都要撐住。這次骨折讓我休息了半年多才能開始到處趴趴走，我覺得這就是為母則強的韌性，只要他們平安健康，自己就覺得很幸福了。

分享

【延伸閱讀】

陪兩子早療5年、占星學7年，愛卡占星師：人的意志力決定未來

曾因懷孕中風嚴重影響語言能力，現在她是親子繪本創作老師，鄭喬栩的故事裡沒有誰放棄誰

親子骨折

相關新聞

李偉文：若想維繫婚姻 老夫老妻千萬不要溝通！

2018-03-20 17:12

電影／我的希臘假期 少年渴望的美好家園

2018-03-20 06:00

生活趣聞／垃圾食物狂

2018-03-20 06:00

臉書標記「洗衣做飯」 男友媽暴怒私訊嗆她神經病

2018-03-19 11:06

婚姻故事／愛吃的老公

2018-03-19 06:00

閱影人生／電影《我的意外老爸》：愛的高度

2018-03-19 06:00

閱影人生／電影《阿公真難搞》：陪孩子用外國電影看人生

2018-03-18 06:00

《窗邊的小荳荳》插畫展 獨子來台暢談「我的母親」

2018-03-17 09:00

漁二代PO徵婚告白 字句真誠：想要穩定生活

2018-03-16 17:49

心情點滴／歡迎回家

2018-03-16 06:00

女性成長／邁向微笑曲線

2018-03-16 06:00

我愛一個人煮／細嚼麵香蔥油餅

2018-03-16 06:00

女主播逃婚的體悟：愛不持久 恨能永遠套牢

2018-03-15 11:16

父母難卸責 基因解碼發現同情心來自遺傳

2018-03-15 09:14

生活見聞／我的德國親家

2018-03-15 06:00

生活的風景／Hello，找我嗎？

2018-03-15 06:00

親子手牽手／踏上親餵這條不歸路

2018-03-15 06:00

VR在折磨幼兒大腦？給孩子使用VR前要想清楚的5件事

2018-03-14 15:50

頑皮老爸！兒子臉被玩具彈簧墊撐到變形

2018-03-14 14:49

偽單親背後心聲：那一晚 真心想當個單親媽媽就好

2018-03-14 12:27

弄孫之樂／小小孩步行趣

2018-03-14 06:00

父母心情／孩子的自辦婚禮

2018-03-14 06:00

親子互動／老媽的日記

2018-03-14 06:00

準新娘太迷信 網友批：難道上床還要看良辰吉日？

2018-03-13 19:17

上學學什麼／不想上學的心情，原來與這有關

2018-03-13 06:00

心情點滴／還不是旅者

2018-03-13 06:00

美味記憶／口味與想念

2018-03-13 06:00

「換妳多付1塊」 男友超嚴格AA制讓她狠斷5年情

2018-03-12 11:29

女性臉譜／大姊

2018-03-12 06:00

親子教養／最後一名的媽媽

2018-03-12 06:00

家人關係／何謂幸福

2018-03-12 06:00

健康你我他／當令蔬果加魚肉 老媽便當滿滿愛

2018-03-10 00:11

體力差？沒營養？易罹癌？ 孕期吃蔬食 錯誤觀念闢謠

2018-03-09 15:07

褪去白袍成為手作達人 Linda：女性不要為了家庭放棄興趣

2018-03-09 14:00

小孩玩傘潑濕他 好心提醒反被家長回嗆

2018-03-09 09:27

家人關係／爸爸是醫生

2018-03-09 06:00

我愛一個人煮／干燒伊麵

2018-03-09 06:00

我見我思／照顧者別忘愛自己

2018-03-09 06:00

晚婚媽留意 婦嬰險多限制40歲以下

2018-03-08 14:17
看更多

熱門文章

1280吃到飽月票害捷運倒閉？ 網紅囧星人指出關鍵

2018-03-20 11:30

影／尼斯湖水怪是你？ 美國海邊發現詭異生物屍體

2018-03-20 14:25

全台今起急凍！北部下探11度 玉山降雪估下到明晨

2018-03-20 08:37

居家用藥連番漲！萬金油、正露丸都入列 漲幅最高60元

2018-03-19 21:42

吳德榮：上午中部以北雨勢較大 冷到周五晨

2018-03-20 06:14

別忘厚外套！冷氣團來襲 今天越晚越冷

2018-03-20 04:57

雲林以北及南投大雨特報！各地氣溫下降

2018-03-20 09:13

不想再半夜停止呼吸 這位胖媽減重成辣媽

2018-03-19 17:32

曾之喬戴浪琴新表 「精準」演繹帥氣風格

2018-03-19 19:38

今日星座運勢／金牛 多休息與做善事 保持低調

2018-03-20 00:00

如何吸引數位化人才 台灣CEO認為不是薪水是這個

2018-03-20 06:02

鋒面通過留意雷雨 台南高雄大雨特報

2018-03-20 07:20

生活趣聞／垃圾食物狂

2018-03-20 06:00

女子愛吃／辻利茶舖質感改裝 台灣獨賣「抹茶貝果」

2018-03-19 23:00

光靠吃鈣片預防骨鬆？ 國健署：還不夠！

2018-03-19 20:12

輕忽心房顫動危機 醫師中風失語半癱

2018-03-20 11:31

北市包租公補充保費年繳298萬元 蟬聯貢獻王五連霸

2018-03-20 10:23

星巴克第二波櫻花季 星冰樂、隨行杯明登場

2018-03-19 23:36

天然A尚好 雲林高品質榻榻米打進歐美巿場

2018-03-20 13:27

TOD'S俏皮後背包 台灣限定款走甜美糖果風

2018-03-19 18:18

詩魔洛夫殞落　羅智成嘆：還來不及回他信

2018-03-20 00:17

13歲女童染流感全身抽搐 上周就醫破10.2萬人次

2018-03-20 15:09

剖腹生產後要躺床？錯了！新觀念不是這樣

2018-03-19 20:14

「因為風的緣故」 詩魔洛夫寫給妻子的第一首情詩

2018-03-20 04:04

不再去中！ 文化部將清建市定古蹟升格國定古蹟

2018-03-20 11:38

居家用藥連番漲 民眾荷包恐失血

2018-03-19 21:19

電影／我的希臘假期 少年渴望的美好家園

2018-03-20 06:00

雙北1280交通票值得嗎？ 網紅阿倫告訴你日本怎麼做

2018-03-20 12:23

米其林反指標？網友最愛星級餐廳 三星、二星竟吊車尾

2018-03-20 16:28

擴大編制！日航再來台徵空服員 4月27日截止報名

2018-03-20 14:08

發票無紙化再邁進！全家推信用卡載具服務

2018-03-19 17:32

低醣飲食能餓死癌細胞？ 營養師：只會加速營養不良

2018-03-20 10:39

台鐵清明連假逾期未取車票 本周四上午重新釋出

2018-03-20 13:21

對流旺盛！彰化下冰雹 要防大雨和雷電

2018-03-20 14:18

減少失智患者排尿困難 中醫用這一招

2018-03-19 17:53

RAW摘台北米其林一星 名廚江振誠為何缺席領獎？

2018-03-20 14:19

搶救中！金山青年活動中心沙灘疑似抹香鯨擱淺

2018-03-20 12:41

居家用藥再漲 最多貴60元

2018-03-19 23:52

國泰航空推心動價 台灣飛香港來回3,099元起

2018-03-20 11:15

廉航樂桃2020年併香草？ANA否認：仍在討論中

2018-03-20 09:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top