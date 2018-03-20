企鵝麻：當媽媽後的韌性 車禍時只想著「小孩沒事就好！」

2018-03-20 16:40 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 採訪：韋冠宇 / 攝影剪輯：賴佐誌 / 動畫製作：陳爾威

熱愛分享旅遊記錄的企鵝麻，藉著旅遊享受全家人共處的時光，認為旅行帶來的意義比金錢更重要。成為兩個孩子（小企鵝、小海豚）的媽媽之後，企鵝麻也表示為了保護孩子產生更強的韌性，在發生車禍的當下，一心只想著孩子的安危，連自己受了痛不堪忍的重傷，都不算什麼。

企鵝麻起先是為了要幫小企鵝留下回憶，而開始在部落格分享育兒生活與資訊，逐漸由網友的回饋，發現很多媽媽都有這方面的需求，就持續經營。企鵝麻認為，在分享的過程中，也會不斷查找資料，就會發現自己在育兒、教養上需要改進的地方，慢慢變成更好的自己。

即使身為職業媽媽，忙於兼顧工作與家庭，企鵝麻仍積極分享旅遊點滴，在粉絲團小企鵝生活趣介紹好吃好玩的資訊給網友。「對雙薪家庭來說，爸媽平常能陪孩子的時間真的很少，所以我們假日都盡量安排旅遊，每年也會至少規劃一次國外旅遊。」

圖片提供／企鵝麻 分享 facebook 說到帶小小孩出遠門旅行，長輩難免會有「很麻煩又浪費錢」、「他那麼小根本不會記得」這些想法，企鵝麻則認為，旅遊最大的意義在於為全家人留下美好的回憶，增進親子感情；而且在旅遊的過程中，也可以讓孩子訓練獨立自主、開拓眼界，這些都是再多金錢都買不到的。

不過，熱愛旅遊的企鵝麻也表示有了孩子之後，安排旅遊行程就不像從前那樣隨心所欲，必須以孩子為主要考量。「帶著小孩去旅行，就要規劃很多小孩能玩的景點，像是遊樂園或備有遊戲空間的室內設施，不像以前可以排很多購物行程。」

目前企鵝麻一家人從事過的海外旅遊，僅限於亞洲地區，企鵝麻說，等以後孩子大一點，比較能接受長時間搭機，就會嘗試歐洲之旅，讓孩子看看更不同的世界風貌，並分享豐富的旅遊經驗給大家。

圖片提供／企鵝麻 分享 facebook 在兩個孩子的教養之路上，企鵝麻在教導的同時，也從不理想的親子溝通中吸取經驗，提醒自己需要修正的地方。那次事件的緣由是小企鵝要找一個玩具，找了很久都找不到，企鵝麻認為他沒用心找而責罵他。

「罵完我才發現，那個玩具之前就被我收到別的地方了，他根本不可能在那裡找到。」從這次的經驗，企鵝麻體認到父母不能用先入為主的想法去教育孩子，而是從孩子的心態和視野去看事情，才能真正達到教育的目的。

圖片提供／企鵝麻 分享 facebook 企鵝麻心中的「媽媽力」：

當了媽媽，不但更刻苦耐勞，也有了更多韌性去保護孩子。前陣子我騎著機車載小海豚時，為了閃避違規車輛而緊急剎車，雖然沒有釀成重大事故，但由於雙腳要立刻撐住機車的重量，造成了嚴重骨折。

事情發生的當下，我只想著「小孩有沒有怎麼樣？沒事就好！」即使已經痛得快要昏過去了，還是告訴自己，在先生過來照顧小孩之前，無論如何都要撐住。這次骨折讓我休息了半年多才能開始到處趴趴走，我覺得這就是為母則強的韌性，只要他們平安健康，自己就覺得很幸福了。

分享 facebook

【延伸閱讀】

●陪兩子早療5年、占星學7年，愛卡占星師：人的意志力決定未來

●曾因懷孕中風嚴重影響語言能力，現在她是親子繪本創作老師，鄭喬栩的故事裡沒有誰放棄誰