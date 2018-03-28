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小Q媽咪：當媽媽就是重組人生 組裝出更好的自己

2018-03-28 09:19聯合新聞網 BabyHome

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採訪：韋冠宇 / 攝影剪輯、動畫製作：陳爾威

從小姐變成媽媽，看似只是稱謂的差異，然而孩子帶來的改變有多大，只有經歷過才會真正了解。人氣親子部落客小Q媽咪（顏鈺方）從剛開始只想解決育兒方面的困惑，到現在經營數十萬人氣的部落格，持續分享親子生活點滴。在這個過程，小Q媽咪認為不僅漸漸獲得更多自信，也像是在把「人生」這樣的積木拆掉，再組裝出一個全新的樣貌，得到更好的自己。

小Q媽咪經營部落格有成，至今已累積數百篇育兒文章，也因而受邀到電視節目、媽媽教室分享心得，她表示一切的起點，從在討論區和媽媽們的交流開始。

「在社群網路還不流行的年代，討論區的互動是很熱絡的。從網友的分享，不僅可以得到我期望的答案，也能得到一種慰藉，我就漸漸習慣去回應、交流；後來我覺得，如果藉著部落格，逐篇做不同主題的分享，就可以讓更多人知道。」

小Q媽咪表示，剛開始分享的都是自己做得比較不好的經驗，很意外地獲得很多媽媽的回饋、詢問，慢慢地就有了更多的自信。現在小Q媽咪持續在部落格與粉絲團小Q媽咪_fifi人生分享親子生活，也和媽媽網友有了更直接、密切的互動。

圖片提供／小Q媽咪
圖片提供／小Q媽咪
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許多女性在產後都會申請育嬰假，全心全力照顧孩子，而小Q媽咪則是在產假結束後就重回職場，因為認為自己「不適合」全職媽媽的生活。

「先生曾建議我請育嬰假照顧女兒，我想了一下，覺得自己並不適合。」小Q媽咪說，「如果我們整天都在一起，她只要有一點小哭鬧，我可能會被她的情緒牽著走，就選擇將她交給保母照顧；而且我發現工作時的忙碌，可以讓我短暫忘掉育兒上的挫折感，而當我下班去接她的時候，又能以全新的心情面對她。所以我覺得，媽媽只要找到能夠信賴的照顧對象，就可以去評估，是不是真的適合請育嬰假。」

圖片提供／小Q媽咪
圖片提供／小Q媽咪
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由於原生家庭存在著重男輕女的傳統觀念，小Q媽咪從小就跟自己說，長大後一定要生女兒，來證明女兒和兒子一樣都很好，一直以來也秉持著跳脫性別框架的原則來教育小Q妹。

滿六歲的小Q妹在今年暑假即將成為小一新鮮人，小Q媽咪認為提早做準備，可以減緩日後適應不良的機率，而最關鍵的部分，在於和幼兒園老師保持密切溝通，以獲得實際的建議。

「像小Q妹的老師就會和我說，她的好勝心強，但不夠勇敢去表達內心的想法，這是我們父母在家裡看不出來的。老師就會鼓勵她在東西被搶的時候、或是別人在她面前做了不喜歡的事情，就要立刻說出來。畢竟在校園中的團體生活，老師會比家長更了解，他們也知道孩子即將進入小學，怎樣的個性可能會遇到的狀況，所以家長若能時間和老師好好了解這些事情，就能掌握教育的重點。

圖片提供／小Q媽咪
圖片提供／小Q媽咪
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小Q媽咪心中的「媽媽力」：

女性經歷懷孕、生小孩，其實就像是在組裝積木，把原本的樣子拆開來，再重新組成一個不同的自己；而組裝的過程中，你會發現有一個人很需要你、一直看著你的一舉一動，你就會想辦法讓自己更強壯，所以最後就會組裝出一個全新的、更棒的自己。

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