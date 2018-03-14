VR在折磨幼兒大腦？給孩子使用VR前要想清楚的5件事

2018-03-14 15:50 聯合新聞網 BabyHome



圖片來源／Pixabay 分享 facebook 文：光光老師（廖笙光）

薩爾達傳說被票選為最值得玩的電玩遊戲，加上又到過年期間，超想要買一台任天堂最新推出的Switch來玩。最後，因為家裡還有兩位小寶貝，還是忍住沒有下手。畢竟都叫孩子不要玩手機，結果爸爸自己拿一台，真的很沒有說服力。

說到薩爾達傳說的魅力之一，就是可以讓人沉浸在另一個虛幻的世界，而且是非常符合邏輯的。這就讓我想到，這陣子有另一種「沉浸式遊戲」，那也就是VR (虛擬實境)。讓你戴著一個特殊的頭罩，透過給予雙眼不同的視野，創造出一個逼真的立體世界。不論你的頭轉向何方，螢幕中的視野也會同時的移動，真的是太神奇了。

但是如果以神經生理發展的角度來看，對於孩子可能是巨大的威脅。就讓我們了解，為何不買VR的原因：

1. 感覺通路聯繫

人類的感覺不是單獨存在，而是必須要彼此合作。想想看，你肯定有這個經驗，當鼻塞的時候不管吃什麼，好像都沒有什麼味道。大家都知道味覺，在我們的舌頭的味蕾上，舌頭又沒有問題，為什麼吃不出味道呢？感覺是相互配合的，就像是你拿到一顆蘋果，你可以看到顏色、感到重量、聞到香味、咬出味道，這些不同的感覺與感受，都會同時進入你的大腦留下紀錄。下一次，當你在碰到相似的感受時，立即就可以判斷出這是一顆蘋果。VR有另一個問題，主要是模擬視覺，但卻忽略了其他的感覺，結果孩子的大腦在學習上就很容易產生誤解，當回到真實的世界中，又如何能準確的判斷呢？

2. 過度視覺刺激

當大腦承受過多的刺激，往往就會導致過度的興奮，甚至出現失控的情況。對於成人而言，因為工作已經消耗掉大量的精力，下班就像洩了氣的皮球。這時，透過電玩給予強烈的視覺與聽覺刺激，就像是灌了兩杯espresso濃縮咖啡一樣，讓大腦瞬間變得活躍。請不要忘記孩子的大腦尚未成熟，對於外在刺激的承受度較低，當我們給予對成人一樣的刺激量時，孩子不只是興奮而是嗨過頭，接下來等他的鐵定是「處罰」。但是，我們必須問自己，這個刺激是誰給予的呢？那又應該要處罰誰呢？請記得在九歲之前，不要讓孩子玩暴力性的電玩，那才是關鍵。

3. 真實虛幻分別

孩子在五歲前，無法分辨「真實與虛幻」之間的差異。孩子有時甚至會出現，無法分辨自己作夢的情節，不是真實的。就是因為孩子非常天真的，只要眼睛看到的，就會認為是真的真實的，所以當孩子看到電視裡的事情，也都會認為那就是事實。一直到五歲時，孩子開始了解，有些東西是故事，那些不會是真實的。如果在五歲前，讓孩子接觸大量恐怖、威脅、暴力的情節，孩子往往就會信以為真，導致孩子出現害怕、畏懼的情感。想想看，孩子本來就已經分不出「真實與虛幻」，還讓他玩「虛擬實境」，到底是孩子在玩，還是你在玩孩子呢？

4. 生理時鐘干擾

大量的科學研究顯示，當晚上睡前，如果給予過高劑量的短波藍光刺激，將會導致失眠的問題。這主要是由於，藍光的波長接近於紫外線，大腦會誤以為現在是白天，原本應該要睡覺了，但是大腦卻一直沒有休息。結果就算是眼睛閉起來，大腦還是在不停持續工作，眼前甚至還可以看到電動的畫面，當然晚上的睡眠品質也就好不到哪裡去。請記得，如果你想要睡得好，在睡前一個小時不要玩電玩，反而乖乖地拿起書來看，會讓你睡得比較香甜喔！

還有第五個原因，但是跟生理發展沒關係，那就是「價格還是太貴」，CP值似乎並不划算，但這不在討論範圍內。

有些事情雖然好，但是那是對「成人」來說，最明顯地就是開車。你看開車多麼方便，一來省力、二來縮短所需時間，真的是非常好的事情。但是，你會讓六歲的孩子開車上路嗎？同樣的，VR或許可以演變成，另外一種的溝通工具，甚至是辦公用具，但是對於孩子卻是弊多於利。事物並沒有絕對的好壞，只看是你給誰用和用在哪裡。

如果你好奇心超強，想要買一台VR，是一件好事。但是，請注意孩子的年齡是否足夠，不然自己偷偷玩就好，請不要帶著孩子一起玩。那不是讓孩子開心，而是在折磨孩子的大腦。如果真要讓孩子玩，AR (擴增實境)可能是比較好的選擇喔！

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