上學學什麼／不想上學的心情，原來與這有關

2018-03-13 06:00 聯合報 諶淑婷



圖／豆寶 分享 facebook

開學日的隔天，兒子宣布「體驗上學」結束了。大驚失色的我們，和他溝通許久，他勉強同意繼續上學，但只讀半天班，所幸老師還算寬容，同意我們慢慢跟上班級腳步。

如此平順地過了幾天，發生了一件事，我終於理解孩子不想上學的心情從何而來。

那日放學，我提早抵達幼兒園教室門口，隔壁班有個孩子因尿褲子站在走廊，身旁的老師笑得前俯後仰，大喊：「我要告訴別班老師你尿褲子，哈哈哈！」兒子的老師正好陪著出教室，目睹這一幕，也順著搭話說：「哦！尿褲子了！」看著那個哇哇大哭的四歲孩子，我不禁懷疑幼兒園是人生第一個殘酷舞台嗎？

哭聲與笑聲參雜，兒子非常不自在，頻頻催促我離開，不要理「奇怪的人」（大笑的老師）。回家後我們聊了一下，他悶悶地說：「老師不對，不該笑小孩。」

和朋友說了這件事，立刻勾起了眾人的悲慘回憶，有人至今仍記得第一天上學時，因為廁所的門突然被打開而大哭，老師和媽媽知道後卻笑得很開心，第二天他拒絕上學，最後轉校。也有人讀的幼兒園廁所沒有隔間、也沒有門，雖然只有三、四歲，但他從不在學校上廁所。

但最讓大家不平的，是老師教育兒童的態度與專業。老師這份職業的專業性高、工作內容辛苦，與其他職業無異，但家長要遇到願意秉持教育專業、對幼兒有足夠理解與耐心的老師，必須碰運氣，之前聽聞朋友換了三間幼兒園，雖然波折，但孩子總算不再排斥上學。另一位朋友的兒子是特殊兒，更為謹慎，多方打聽後，兒子進入由待過發展中心的老師當班導的班級，即便孩子把飯吐在老師頭上、摔歪老師的眼鏡，對過動兒非常熟悉的老師都沒有生氣，十年後雙方依舊保持聯絡，還會相約聚會。

自己讀書時，總以為學校、老師就是那樣，但看著四歲孩子背起書包上學去，我不禁懷疑，難道三十年後，當媽媽的我還是只能燒香祈求孩子求學路上遇到好人？我決定透過熟識的老師轉達，讓幼兒園老師知道「嘲笑尿褲子的孩子」這件事並不妥當，或許他們正需要旁觀者點醒；我也繼續與孩子對話，上學這條路遇到地雷該拆則拆，拆不了就閃。

例如，當老師對著連續哭了四天的孩子說：「你再哭，就叫阿公最晚來接你。」我認真澄清，老師說錯話了，沒有人會因此故意很晚去接孩子，因為大家都想趕快看到自己的寶貝呢。