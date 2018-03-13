心情點滴／還不是旅者

2018-03-13 06:00 聯合報 撒比娜



一直以為自己稱得上是旅遊達人，大學時代便上山下海，出社會之後也常獨自赴剛開放的國度旅遊，算是最早幾批前往吳哥窟、緬甸、印尼爪哇等地旅遊的國人吧。後來跟相交數十年的老同學Helen共遊，才知道自己是把台北的「舒適圈」帶出國的旅人。

清晨相約在國際機場，前往印度新德里的班機準點起飛。遠遠看到Helen背著一個大背包，手裡提著一只小袋，再無其他行李。本以為她的行李箱遺落在車上，原來眼前所見就是她十二天的行囊。同樣的天數，我卻帶著一只超大行李箱，外加一個隨行背包和手提電腦。

候機時我趕去換了輕便保暖的「機上裝」，登機後布署好靠枕、再套上家用拖鞋；起飛後當機身平穩如流，又趕緊敷上保濕面膜，吞了綜合維他命才準備入眠。八小時後機長宣布即將抵達目的地，我急忙開始進行防曬措施，掏出各式保養品……下機等待領取行李，又拿出一套旅行裝束準備換上。依照每天排定的服裝，有不同的配件及鞋子；每日行程結束回到旅館的晚上，更是忙著進行肌膚修復大工程。而同行的Helen從國內、搭機、一路去到恆河文明所在地，都是一套休閒服及布鞋，回到旅館也只拿出簡單盥洗用具和睡衣。背包裡塞了一件夾克、兩套換洗衣物等必需品，完全沒有我那些玻尿酸化妝水、小黃瓜精華面膜、蠶絲修復霜等物。

相較我每天一到旅館便打開筆電找尋網路，急著與親友分享出遊的見聞，和台北保持零時差的接觸，Helen反而力行「去網路」的生活，不上臉書和LINE，就是曬黑了也不在意，關閉身在台北的舒適圈模式，脫離自己的時區。

相較於我那口裝滿台北生活大小物的大行李箱，Helen只背了一個背包，卻更像一個行旅之人，化繁為簡，收納更多旅途的所見所聞。原來我只是帶著舒適圈去旅行的人，還不能算是旅者。