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「換妳多付1塊」 男友超嚴格AA制讓她狠斷5年情

2018-03-12 11:29聯合新聞網 綜合報導

一名女網友po文表示，和男友約會時總是各付各的，但對方連誰多付了1塊錢都會詳記在...
一名女網友po文表示，和男友約會時總是各付各的，但對方連誰多付了1塊錢都會詳記在手機裡，原本為求公平的AA制反而成了斤斤計較，讓她忍痛斷了5年來的感情。示意圖，非新聞當事人。圖片來源／聯合報系
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許多情侶約會的費用都採各付各的AA制，但如果太過斤斤計較，可能造成雙方不愉快。一名女網友就分享，前幾天和男友外出吃飯，結帳時他當著店員的面說，「上次我多付1塊錢，這次換妳了」，並表示男友會將哪次誰多付了錢詳記在手機裡，走火入魔的AA制讓女網友再也受不了，忍痛斷了5年情誼。

一名女網友在《Dcard》上po文抱怨，前幾天和男友約會吃飯，結帳時一共439元，只見對方拿出219元後，當著店員的面對她說，「上次我多付1塊錢，這次換妳了」，搞得氣氛十分尷尬。後來，原po將錢全部結清，步出餐廳後便忍痛將這5年的情斬斷。

原po回憶，兩人從大一開始便在一起，後來對方休學拚醫學系，她也不離不棄，又是打氣又是送宵夜。而兩人交往期間，約會費用一直都是各付各的，有時候她幫男友買東西，若是小錢她也不會特別跟對方要。然而，對方卻會用手機詳細紀錄這一次吃飯他多付了1塊錢，下一次便會要求原po要多付一些錢，嚴格執行AA制，讓她甚感無奈。

除此之外，原po只要和男友聊到未來的薪資，他就會生氣質疑女友「是不是因為錢才愛上我」，和其他朋友一起慶生，男友甚至會堅持每一塊蛋糕都必須要切剛好60度，錙銖必較的習慣讓她再也忍不住而提分手，「我希望我的離開能讓他明白，不是每個女生都是為了他的金錢和地位在一起的」。

許多網友看了原po的經歷之後，紛紛留言回應，「AA算成這樣是斤斤計較了」、「1塊錢能看清楚未來，也算值得了」、「我跟朋友吃飯也AA制，但從來沒有連一塊也要計較成這樣的」、「這種男人以後生小孩是不是小孩也一人一半，坐月子的錢都女生出」。

情侶省錢

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