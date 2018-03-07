婚後沒住婆家被批不孝 小姑還要她把父親送安養院

2018-03-07 16:03 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友結婚後沒住婆家，遭到小姑指責不孝順公婆，讓她非常不滿。照片為情境圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 華人的傳統觀念裡，女性結婚後就要跟公婆住一起，工商社會中，許多已婚女子常會為了這個問題衍生出家庭風波，一名女網友上網PO文表示結婚後沒跟公婆住，卻被小姑批評不孝，還要她把父親送到安養院，讓她氣得火冒三丈。

原PO在不公開臉書社團「爆怨公社」寫道自己只有爸爸，是個單親家庭，而婆家在澳門，結婚後她住在娘家，沒想到卻被小姑指責不孝順公婆，要她搬到婆家去，小姑甚至還逼原PO把她曾經中風，復健後還能工作的父親丟去安養院，而且還要她把養了12年的狗丟掉，讓她氣炸了。

原PO很自責的表示自己花了1萬元將狗「移民」到澳門，卻無法將父親帶過來，認為自己很不孝，她也不滿小姑結婚後馬上說要移民去英國，如此兩套標準，讓她諷刺的批評小姑「阿不就好棒棒」、「就妳最孝順」。

網友紛紛為原PO打抱不平，有人認為「自己父母自己孝順天經地義」、「那麼孝順叫她把婆婆（她媽）一起打包去英國好好孝順」、「丟掉爸爸去安養院，我寧願丟掉老公」、「別人家的孩子死不完的概念」、「老公沒有還能找，爸爸沒有就無人可取代」、「妳是嫁過門的媳婦，不是賣去她家的台傭」。

也有人質疑原PO嫁到澳門，結婚時怎麼沒先為父親著想？她無奈的解釋「當初結婚和老公說好住台灣，住了7年，這段期間婆家一直打電話來鬧，最後才搬來澳門」，讓網友只能安慰要她多回台灣關心爸爸。