史上藝術家排名16 看趙無極的紅白三段婚姻情

畫家趙無極在第二任妻子過世後所繪《08.02.72》。亞大現代美術館/提供All Image of works by Zao Wou-Ki/ProLitteris, Zurich. All rights reserved.

著名抽象畫家趙無極,在藝術市場500大古今藝術家中排名16,去年底畫作才又創台幣6億6千萬元天價。睽違21年,他的畫展再度在台展出,集合他從15歲到87歲共62幅經典,重點說明他各階段變化,也難得聚集他為三任妻子所繪畫作。

趙無極祖籍江蘇,杭州藝專畢業,師從西畫系教授林風眠,1948年赴法,漸次開創結合東西構圖、媒材、意境的抒情抽象畫。他的獨特畫作,不但突破傳統抽象畫以畫布中心發想的構圖,媒材也融合油彩和水墨,畫作極富動態性,色彩與筆觸輕盈靈妙,特受法國人推崇。

在藝術成就外,趙無極三段婚姻對他的影響也常成焦點,本次回顧展中,即可看到趙無極宛如以畫為三段婚姻留「註腳」。畫展主辦單位亞洲大學現代美術館指出,趙無極36歲時,首任妻子謝景蘭愛上一位法國音樂家,選擇離開,趙無極痛苦之際,以沉重暗紅、黑色油彩繪畫,雖是抽象畫,觀者都可感其中抑鬱。

情感受挫之餘,趙無極也聽從他人建議,赴各國旅遊散心,在香港與演員朱纓(本名陳美琴)陷入愛河,翌年成婚。豈料1972年,長年受精神病所苦的陳美琴,服過量安眠藥自殺身亡,趙無極悲痛下,以蒼白為主調繪畫,亞大現代美術館指出,評論者認為這呈現趙無極在喪妻打擊下,心中彷如空白。

還好兩段婚姻創傷很快被撫平,1973年,趙無極與法籍策展人法蘭斯瓦絲(Françoise Marquet-Zao)成婚,對方年齡僅他一半,還很懂他的畫。半百重獲情感新生的趙無極,為愛妻畫了《向法蘭斯瓦絲致敬》,主色雖和記錄首次婚姻時一樣用紅色,色調卻明亮鮮豔,甚至延伸出粉嫩紅紫,氛圍愉悅活潑,也代表他心中妻子熱情形象。

畫展中還可見趙無極罕見在晚年畫的具象水彩畫,題材赫然是趙無極長年排斥的中國傳統主題竹子、花鳥,色彩翠綠澄澈。亞大現代美術館館長李梅齡指出,趙無極晚年失智,在不再那麼堅持突破、畫出經典的心境下自然揮灑,才有了這些難得的畫作。

亞大現代美術館「無極之美:趙無極回顧展」展至3月18日。

趙無極在第一任妻子別有所愛後所畫,雖是紅色主調,整體抑鬱沉重。記者何定照/攝影

趙無極晚年畫作畫竹、花鳥,色彩翠綠明亮。記者何定照/攝影

趙無極為第三任妻子法蘭斯瓦絲所畫的《向法蘭斯瓦絲致敬》,同樣用紅色為主調,畫作整體愉悅明亮。記者何定照/攝影