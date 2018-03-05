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無愛母親造成創傷 專家：從理解走出陰影

2018-03-05 22:28中央社 台北5日電

美國版「情緒勒索」作者蘇珊．佛沃探討母女關係新書，大膽指出有母親無法愛孩子，引導受傷女兒走出陰影。她在書中強調：「母親或許沒有給你足夠的愛，但你是一個能夠愛的人」。

蘇珊．佛沃（Susan Forward）「母愛創傷─走出無愛的陰影，給受傷女兒的人生修復書」指出，如果母親始終沒有愛孩子的能力，她所留下的影響會出現在孩子所有生活困境中，也會阻礙孩子與他人建立情感關係或發展自信及自尊。

寶瓶文化責任編輯丁慧瑋表示，本書談論的主題，不論國內外都少見，大膽、犀利直接點出大多數人以前不敢碰觸的傷口。

世界不同文化都讚頌母愛是天生，丁慧瑋說，因此不是只有華人社會不敢、不好意思提自己母親的不是，因恐會招來旁人指責，會產生自責、罪惡感等感受，西方社會也有共通的傷口。

日本作家新井一二三在台出版「媽媽其實是皇后的毒蘋果？」寫母親在自己心中投射的陰影，她無法用母語日語講述小時候的痛苦經歷，轉用中文寫作。

她今天抵台舉行新書記者會說，她在加拿大工作生活期間，花了3年時間做心理諮商。「創傷可能一輩子治不好，如不能和解，也許可以放在角落，和平共處。」

蘇珊．佛沃「母愛創傷」第一部份先闡明認清「無愛母親」的5種典型：嚴重自戀的母親；過度糾纏的母親；控制狂母親；需要母愛的母親；忽視、背叛或打擊孩子的母親。第二部份「療癒母愛創傷」從理解走向復原之路。

丁慧瑋說，蘇珊．佛沃出版「情緒勒索」20年後，2014年在美國出版「母愛創傷」，其間累積了作者個人身為女兒以及從事心理師的大量個案經驗寫成。

她指出，從國內談伴侶和家庭關係的暢銷書，可看出「關係」的情況不會有文化隔閡，心理療傷沒有文化差異。出版社得到來自讀者的迴響，顯示讀者內心的疑問得到解答。

蘇珊．佛沃在書中列出練習方法，幫助受傷女兒走出過往陰影，重塑母女關係新模式，讓自己重獲自信與自尊。進而了解「母親或許沒有給你足夠的愛，但你是一個能夠愛的人」。

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