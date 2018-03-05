春暖花開3月「離婚潮」 兒盟：農曆長假相處摩擦大

2018-03-05 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



單親家庭逐年漸增，兒福聯盟今天公布近5年的離婚統計情況。特別的是，進一步分析後發現，離婚竟然最常發生在春暖花開的3月，推估可能原因包括家人農曆年假長時間相處、婆媳問題或家庭落差等摩擦增加；此外應該也與國人年節不談離婚有關，許多人決定年後才來處理。

迎接農曆新年，不少台灣人相信「和氣生財」，因此就算夫妻要離婚，大多會等到農曆年後。根據過往報導，大年初六，除了是許多公家或私人機關正式開工的日子外，各地的戶政事務所，也常有怨偶特別選當天趕辦離婚，盼在農曆新年之初，盡快完成人生的「斷、捨、離」。

根據內政部戶政司統計，台灣2013年以來離婚率約2.3‰，光是去年一整年就有5.4萬離婚對數，與亞洲鄰近各國，如韓國、新加坡、日本、香港等相較，台灣離婚率僅次於中國的2.8‰。進一步分析近3年來離婚情況，以3月份的離婚對數最高。

兒盟根據調查也發現，近年來春暖花開的3月，竟都出現「離婚潮」，推估可能是原本感情不睦的夫妻，經過農曆年假長時間和對方及家人相處後，婆媳問題摩擦倍增、或家庭觀念落差等認知更劇烈有關；此外，國人年節通常不談離婚，可能因此許多夫妻決定年後再來處理。

兒盟表示，開學之際，不少學生面臨家庭問題，根據兒盟推算，目前全國約有21萬名高中以下在學學生，來自離婚單親家庭。單親孩子常置身於「兩難」的處境，在離婚過程中，父母會重視孩子的感受及反應，竟占整體不到2成3，呼籲父母在思考離婚時，應更注重孩子的身心感受。