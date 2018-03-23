他護妹的一番話 讓人妻怨「姑寶」老公選擇離婚

2018-03-23 13:14 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【編輯：武美齡】

姑嫂問題處理不好恐成姑嫂戰爭，甚至可能造成婚姻破裂，一位即將臨盆的媽媽在BabyHome討論區表示媽寶不稀奇竟有「姑寶」，老公為了維護妹妹而選擇離婚，還說「妹妹只有一人，老婆小孩可以再有」，讓她感嘆「原來妻子及親骨肉都比不過妹妹」。

夫妻感情生變的原因眾多，因小姑問題而離婚的案例大有人在，一位網友在BabyHome討論區抒發心聲，表示小姑是單親媽媽因而投靠先生搬進自家，後來版媽懷孕即將生產，家中住不下因而要求小姑搬走，老公身為哥哥不忍心，夫妻因此吵架，版媽只好回娘家待產。她提到：「老公說妹妹只有一人，老婆小孩可以再有，最終選擇和我離婚，換我變成單親媽媽。」

版媽老公曾提出「婆婆在臨終前交代要顧妹妹」，以及「妹妹經濟不穩定」等原因，而版媽也曾提出乾脆將房子送給小姑，一家三口在外租房的建議，卻被小姑否決，原因在於「還要付水電等費用」。甚至版媽搬回娘家待產後，小姑立刻表示太累不想工作了，要求哥哥養她和孩子，讓版媽懷疑這種兄妹情不單純，「很多次他妹在他面前哭鬧，我先生就不忍心了。」

家家有本難念的經，網友對此看法略有不同，「長兄如父派」認為「妳老公覺得妳還有娘家可以靠，而妹妹除了他就沒有其他親人。」「親情本來就難割捨，我跟兄長感情好，我哥可能也會這樣對我。」「如果先生是個好男人，只是卡在小姑一家，或許還不到離婚的地步。」

「毒菇派」網友砲火強烈，「兄妹情深厚很好，但應互相扶持，而非妹妹變成哥哥的包袱，鳩佔鵲巢！」「問題在你老公身上，不放手讓妹妹成長，就是犧牲自己家庭。」「男人為了原生家庭拋妻棄子，妳所托非人，她妹都幾歲，都做人媽媽還要依靠妳先生！」「你遇到的這朵是BBH有史以來最強毒菇，絕對會弄到妳離婚的！」「很多人說嫁人最好找沒公婆的男人嫁，現在看來有個麻煩的手足，不輸給婆媳問題。」

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