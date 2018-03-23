親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

護理師帶狗進醫院 保全拍照貼網惹議！公司：做得好

川普對中國大陸祭301 學者：「MIT」可能受惠

他護妹的一番話 讓人妻怨「姑寶」老公選擇離婚

2018-03-23 13:14聯合新聞網 BabyHome

分享
【編輯：武美齡】

姑嫂問題處理不好恐成姑嫂戰爭，甚至可能造成婚姻破裂，一位即將臨盆的媽媽在BabyHome討論區表示媽寶不稀奇竟有「姑寶」，老公為了維護妹妹而選擇離婚，還說「妹妹只有一人，老婆小孩可以再有」，讓她感嘆「原來妻子及親骨肉都比不過妹妹」。

夫妻感情生變的原因眾多，因小姑問題而離婚的案例大有人在，一位網友在BabyHome討論區抒發心聲，表示小姑是單親媽媽因而投靠先生搬進自家，後來版媽懷孕即將生產，家中住不下因而要求小姑搬走，老公身為哥哥不忍心，夫妻因此吵架，版媽只好回娘家待產。她提到：「老公說妹妹只有一人，老婆小孩可以再有，最終選擇和我離婚，換我變成單親媽媽。」

版媽老公曾提出「婆婆在臨終前交代要顧妹妹」，以及「妹妹經濟不穩定」等原因，而版媽也曾提出乾脆將房子送給小姑，一家三口在外租房的建議，卻被小姑否決，原因在於「還要付水電等費用」。甚至版媽搬回娘家待產後，小姑立刻表示太累不想工作了，要求哥哥養她和孩子，讓版媽懷疑這種兄妹情不單純，「很多次他妹在他面前哭鬧，我先生就不忍心了。」

家家有本難念的經，網友對此看法略有不同，「長兄如父派」認為「妳老公覺得妳還有娘家可以靠，而妹妹除了他就沒有其他親人。」「親情本來就難割捨，我跟兄長感情好，我哥可能也會這樣對我。」「如果先生是個好男人，只是卡在小姑一家，或許還不到離婚的地步。」

「毒菇派」網友砲火強烈，「兄妹情深厚很好，但應互相扶持，而非妹妹變成哥哥的包袱，鳩佔鵲巢！」「問題在你老公身上，不放手讓妹妹成長，就是犧牲自己家庭。」「男人為了原生家庭拋妻棄子，妳所托非人，她妹都幾歲，都做人媽媽還要依靠妳先生！」「你遇到的這朵是BBH有史以來最強毒菇，絕對會弄到妳離婚的！」「很多人說嫁人最好找沒公婆的男人嫁，現在看來有個麻煩的手足，不輸給婆媳問題。」

【延伸閱讀】

高薪菇類和公婆出國玩，逼媳婦幫出錢？

如何當個好「菇類」網友神回「請弟弟搬出最好」

離婚婚姻
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

要不要留遺產給孩子？恐引發爭端？醫師傳授觀點

2018-03-23 14:30

生活點滴／進京趕考狂想曲

2018-03-23 06:00

我愛一個人煮／香菇油飯

2018-03-23 06:00

親子之間／送妳一朵花

2018-03-23 06:00

心情點滴／遊戲人生

2018-03-22 06:00

親子手牽手／餐桌上的鱈魚，真的是「鱈魚」嗎？

2018-03-22 06:00

家人關係／也是孩子

2018-03-22 06:00

遭嗆「怕寶寶被摸就不要帶出來」她神反擊被讚超猛

2018-03-21 22:49

剛領薪一星期就借錢 女友揮金如土讓他氣到「放生」

2018-03-21 21:42

裸上半身、雙峰夾嬰兒 性感照背後故事卻令人鼻酸

2018-03-21 16:59

父母病倒誰照顧？「手足差距」引發家庭風暴

2018-03-21 15:55

「比起妻子，我更像性愛玩具」為什麼我們該談婚內強暴？

2018-03-21 14:17

分手五年還被炸喜帖！ 她放大絕 借小孩出席婚禮

2018-03-21 13:59

婆媳問題多？沒用的老公 比惡婆婆更可怕

2018-03-21 13:32

男人不娶小三的理由 呂秋遠分3層次剖析

2018-03-21 06:29

閱影人生／電影／生生 讓傷痛緩緩降落

2018-03-21 06:00

大叔的中年小事／親愛的老婆說她和我離婚的時候

2018-03-21 06:00

與論及婚嫁男友分手後 她的前衛決定掀網友論戰

2018-03-20 18:37

李偉文：若想維繫婚姻 老夫老妻千萬不要溝通！

2018-03-20 17:12

企鵝麻：當媽媽後的韌性 車禍時只想著「小孩沒事就好！」

2018-03-20 16:40

電影／我的希臘假期 少年渴望的美好家園

2018-03-20 06:00

生活趣聞／垃圾食物狂

2018-03-20 06:00

臉書標記「洗衣做飯」 男友媽暴怒私訊嗆她神經病

2018-03-19 11:06

婚姻故事／愛吃的老公

2018-03-19 06:00

閱影人生／電影《我的意外老爸》：愛的高度

2018-03-19 06:00

閱影人生／電影《阿公真難搞》：陪孩子用外國電影看人生

2018-03-18 06:00

《窗邊的小荳荳》插畫展 獨子來台暢談「我的母親」

2018-03-17 09:00

漁二代PO徵婚告白 字句真誠：想要穩定生活

2018-03-16 17:49

心情點滴／歡迎回家

2018-03-16 06:00

女性成長／邁向微笑曲線

2018-03-16 06:00

我愛一個人煮／細嚼麵香蔥油餅

2018-03-16 06:00

女主播逃婚的體悟：愛不持久 恨能永遠套牢

2018-03-15 11:16

父母難卸責 基因解碼發現同情心來自遺傳

2018-03-15 09:14

生活見聞／我的德國親家

2018-03-15 06:00

生活的風景／Hello，找我嗎？

2018-03-15 06:00

親子手牽手／踏上親餵這條不歸路

2018-03-15 06:00

VR在折磨幼兒大腦？給孩子使用VR前要想清楚的5件事

2018-03-14 15:50

頑皮老爸！兒子臉被玩具彈簧墊撐到變形

2018-03-14 14:49

偽單親背後心聲：那一晚 真心想當個單親媽媽就好

2018-03-14 12:27
看更多

熱門文章

陸賞櫻節全假花 李茂生戲稱：日賞櫻名勝也都造假

2018-03-22 18:24

11-12月期發票 2位千萬得主尚未現身

2018-03-23 06:05

香草航空掰掰！日本2大廉航整合 香草正式併入樂桃

2018-03-22 17:56

板橋9.3度！冷空氣漸減弱 第3號颱風可能形成

2018-03-23 06:46

陳嘉樺和張鈞甯 一定要美得這麼帥氣嗎？

2018-03-22 16:35

再冷1天 周六開始回溫

2018-03-22 15:10

「髒髒包」愈髒愈紅！ 85度C、一之軒也開賣

2018-03-22 20:41

哈林吸菸逾14年咳血 住院近2個月決心戒菸

2018-03-22 15:52

全聯史上最狂甜點是它！一年賣破1.5億 連神明都愛

2018-03-21 18:34

搶救生育率…公司可開辦幼兒園幫帶小孩

2018-03-22 23:36

超美！再撐一下就放假 周末來賞花

2018-03-23 08:53

嘉義晚間地牛翻身3天連2震 民眾心慌慌

2018-03-22 23:03

今日星座運勢／射手 對愛的渴望高 認識自己好時機

2018-03-23 00:00

22:27嘉義地震 規模4.6 雲林古坑5級

2018-03-22 22:45

我愛一個人煮／香菇油飯

2018-03-23 06:00

竹子湖「海芋」盛開了！大片純白花海隨風搖好浪漫

2018-03-22 17:01

生活點滴／進京趕考狂想曲

2018-03-23 06:00

再冷1天 清晨輻射冷卻低溫11至13度

2018-03-23 04:59

阿里山櫻王盛開！ 把握5天燦爛賞花期

2018-03-23 09:00

性感人妻、時尚潮模都愛上的內在美親密接觸

2018-03-22 21:24

親子之間／送妳一朵花

2018-03-23 06:00

機車族小心了 未投保強制險最高罰3千

2018-03-22 19:13

「粉色」常玉 層次豐富 詩人手墨體驗哲思

2018-03-22 23:29

戴資穎帶鐵粉出國看球賽 球后英姿限定罐首發開賣

2018-03-23 10:12

「加油」志工送行不捨 金山擱淺小抹香鯨野放游向大海

2018-03-22 18:54

周末好天氣適合出遊 留意日夜溫差和空汙

2018-03-23 08:26

第3號颱風「鯉魚」恐形成 對台無影響

2018-03-22 16:12

他護妹的一番話 讓人妻怨「姑寶」老公選擇離婚

2018-03-23 13:14

對付勃起障礙 低能量震波治療讓夫妻重溫幸福

2018-03-22 17:01

去年11-12月統一發票千萬獎2張未領 期限到5月7日

2018-03-23 08:55

華航招募實習空服員引爭議 勞動部：實習和工作有差

2018-03-22 17:30

疼痛如刀割 原來是帶狀皰疹後神經痛

2018-03-23 11:09

【小孟塔羅】未來三個月轉職會順利嗎？要注意什麼？

2018-03-23 12:23

心臟功能不良？竟是甲狀腺功能亢進惹的禍

2018-03-22 15:51

米其林不只星星還有樓房 5棟紅房的最高榮耀是...

2018-03-22 15:06

【Desire 塔羅占星】4月塔羅生命靈數運勢分析

2018-03-23 10:04

信義區大戰統一時代當先發 吸引年輕客對準IG世代

2018-03-22 20:00

結婚率下探 飯店喜宴8,800元起近10年最低價

2018-03-23 10:11

舒淇訪巴塞爾鐘表展 驚艷寶格麗創紀錄新表

2018-03-22 17:22

女子看展／別錯過！第二回台日咖啡展 周末松菸登場

2018-03-22 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top