交往一年多發現愛上媽寶男 她困惑：是我心眼小？

2018-03-07 08:00 聯合新聞網 MamiBuy



【MamiBuy 好雞婆整理報導，黃之盈 諮商心理師】

愛上媽寶男，氣他太顧家人 分享 facebook

Q：

我跟男友交往一年多，他最讓我受不了的就是他很愛他家人。不知道是我心眼太小，還是他太媽寶，他一天到晚都跟他媽傳line，去哪都照相給她看，出去玩一定買一堆東西回去給他家人（他們家裡人很多）。本來我住他們家，但後來因受不了而搬走，他本來也住家裡，有次跟他爸吵架後，就出來跟我一起住，我們平常會自己下廚，可是他媽一天到晚叫他回家吃飯，他就帶我回家陪他媽，又常常叫他爸帶他媽出去玩，不要讓她悶在家裡，但其實他們去過無數個國家，連印度，埃及都去過，這幾年大約出國過兩、三次，我男友卻一直說他媽好可憐，都悶在家，而他爸一天到晚只會打牌，我聽了覺得超無言的。他們家這麼常出國玩，他本人卻很少帶我出國，他家人講一些潑他冷水的話他都不在意，但是有時我委婉給他一些意見，他就會受不了，說我講話很酸，我覺得他甚麼事都以他家人為主實在很煩，是我太小心眼了嗎？（Boo）

A：

妳的困惑相信現在很多人都有，這一代孩子生得少，父母容易對孩子有更多的依戀和保護，這會顯現在更捨不得小孩出去闖蕩或離家，或者製造一些家庭的難題和抱怨，讓孩子更容易賴在家裡離不開。

當他們維持了一種「你來我往的平衡關係」，通常外人是很難理解也難以打破的，因為這正是他們彼此照顧的方式，只是，妳男友的家庭狀況已經大大影響著你們的關係，當妳發現他的家庭抱怨沒有道理，或者是妳覺得無法打進他的家庭、永遠無法跟他的家人比照辦理、總是妳犧牲的時候，也許正是妳該要想想「這段關係中，所有的不對等代表著甚麼」的時候了。

對妳來說，愛他的代價就是，妳得接受他是這麼愛他的家人，總是將他家的事當成第一要事、將他家人的抱怨小事變大來處理。妳的疑惑、妳的建言，他似乎都擋掉或覺得無感，妳愛他對妳好，卻也恨他對妳好，因為這讓妳更離不開他。建議妳，既然這場愛的代價這麼大，也這麼難，妳得好好評估自己能接受多少、無法接受多少，別因一場戀情，將自己壓縮到無法喘息，這也許會讓妳離妳想要的愛情關係愈來愈遠。祝福妳！

《原標題:愛上媽寶男，氣他太顧家人》

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