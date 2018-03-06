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這些Line好康 竟都是假的！

老公做出這3件事 就是逼你太太去爬牆！

2018-03-06 15:00聯合新聞網 MamiBuy

【MamiBuy 好雞婆整理報導，文章授權於凱莉不加糖

老公做出這3件事，就是逼你太太去爬牆！
老公做出這3件事，就是逼你太太去爬牆！
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「你說放假我們帶孩子去哪走走呢？」靜純找了個話題跟先生阿龍聊，但阿龍直盯著手遊，彷彿都沒聽見，靜純便默默地閉嘴了。結婚後，職業婦女靜純把家裡打點得很好、孩子乖巧，也認命的分擔家計，但跟先生的感情有因此變得更好嗎？沒有！

阿龍越來越像個老爺子，回家過著飯來張口、茶來伸手的日子，幫忙家務不可能，就連跟靜純說話聊天都很懶，阿龍總說，「妳可以安靜一點嗎？我不能玩玩手遊做自己想做的事嗎？」靜純其實傷心又受傷，但她一日復一日的忍了下來，直到，有次同學會巧遇初戀男友，兩人因此有了聯繫，初戀男友的關心呵護，讓靜純重新有了「被當成個女人」的fu，兩人愛苗重燃，眾人眼中的好太太、好媽媽靜純，出軌了…

大老婆的反擊！太太外遇成了新潮流？

出軌，當然不是男性專屬，妻子出軌的現象，越來越多浮出檯面，就像日劇《晝顏》收視率爆表，捧紅太太外遇題材，更掀起社會討論風。可能有人想問，為什麼越來越多的女性開始出軌？那我們不妨先了解，出現這三種狀況，最容易導致妻子去爬牆。

1.長期被漠視：

當太太、當媽之後，生活重心只剩別人，全心全意為家庭付出，但不見得會有回報，女人要的不見得是「實質的回饋」，不過是一種感覺，得到老公的肯定，得到愛的溫暖，要女人做到死也甘願。

但當付出跟收穫不成正比，生活沒有激情，甚至連最基本的情感交流都沒有，做再多都好像是應該的，被漠視的感覺，比殺了她還痛苦，沒經歷過的人真的不明白。

2.日子過得比婚前還慘：

很多女生在還是「小姐」時，過得可是掌上明珠的日子，十指不沾陽春水，媽媽打點好一切、爸爸捧在掌心疼，賺的薪水買新衣服、出國玩，日子過得好愜意。

但結婚後，小姐慘變下女，先說家計得開始負擔，房貸、水電瓦斯費、養孩子都好花錢，能自己支配的錢瞬間失去主控性。還有沒當過媽，絕對不知道這個「職業」有多辛苦，根本24小時全年無休。結婚一定也有開心的地方，但是萬一這快樂，不足以凌駕這些辛苦時，為什麼女性還會苦苦忍受？

3.性生活不美滿：

無性婚姻成了世界潮流，根據日本家計協會最新調查，就連日本都有近半數夫妻不上床，只要一年做愛次數少於10次，而且狀況無法改善，就算無性婚姻。現在是越來越多的男生不上床，「工作壓力大」、「自己看A片DIY，簡單又快速」…有好多的原因，讓太太苦守寒窯。

當一個女人，長期承受這種「不被需要」的感覺，真的會非常挫折，太太一定會想：「是我哪裡不夠好？」、「那我還可以怎麼努力？」還是「老公在外面有別的女人」，女人的這些腦內小劇場，只要先生沒辦法提出解答，也會逼到太太發瘋。假設外面有機會，人妻去證明一下自己還有「女人的魅力」，這是天性。

出軌必有因！婚姻就像跳雙人舞

爬牆不值得鼓勵，但事出必有因，有句老話叫做「要怎麼收穫，先怎麼栽」，越來越多現代女性，決定拿回人生自主權，不再當苦情黃臉婆，太太外遇也可以當成是一種「大老婆的反擊」吧！

婚姻要幸福長久，不會天上下掉來，夫妻一起努力，雙人舞才能跳得漂亮又圓滿。不想戴綠帽，請先生別做這三件事，切記。

【延伸閱讀】

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