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交往7年女友47變74公斤 他怨：不敢跟妳拍婚紗

2018-02-26 17:41聯合新聞網 綜合報導

一位網友抱怨女友交往7年胖了27公斤，說要減肥拍婚紗卻遲遲沒有付諸行動，讓他崩潰...
一位網友抱怨女友交往7年胖了27公斤，說要減肥拍婚紗卻遲遲沒有付諸行動，讓他崩潰抱怨「不敢跟妳拍婚紗」。示意圖，圖片來源／聯合報系
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一位網友po文抱怨，女友在交往的7年間，從47公斤胖到74公斤，對方說想等瘦下來後再拍婚紗，但不管原po如何勸說、利誘，女方都沒有付諸行動，讓他感到很難過，一邊抱怨「我真的好想找別人」，卻又不想狠心拋下對方。

一名網友在臉書《靠北女友》上表示，和女朋友已經交往7年，而且兩人打算步入禮堂，但這7年間，女友從47公斤胖到74公斤，現在已經比他還「大隻」。女友說，希望可以等減肥成功後再拍婚紗，但三個月過去，女友仍然暴飲暴食，原po邀請她一起去運動，也以「冬天很冷睡覺最好」拒絕，原po不禁崩潰表示「妳想現在直接拍婚紗我還不敢跟妳拍」。

原po還說，當他抱怨對方身材時，女友也只會賭氣地回答「不喜歡就去找別人啊」，各種勸說、要脅都用過了，甚至還將六位數的年終獎金全給對方當作利誘，女友還是越來越胖，讓他覺得很難過，「我真的好想找別人，但我怎麼可能這麼狠心沒責任」、「為什麼女人總是一堆藉口，運動有那麼難嗎」。

對此，有一部份網友覺得，女方說要減肥卻不願付出努力太過消極，「我覺得女方一點也不長進，要拍婚紗，三個月卻都沒有動靜」、「『不喜歡就去找別人啊』就是種完全不想改變自己的語氣」、「這女的應該是不在乎你了，在乎的通常要拍結婚照都會努力的瘦」。

也有很多人覺得，男友沒什麼資格抱怨，「很多男生變肥，女生還不是愛如初，為什麼男生就不可以」、「還不是你自己養的，男人真的都是視覺系動物」、「不要自己不想娶找那麼多理由」。

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