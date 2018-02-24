美味記憶／菜乾飄香

2018-02-24 07:13 聯合報 吳芳枝（台中市）



二期稻作收割後，農民利用春天播種前的空檔種植蔬菜，菜市場堆積如山的蘿蔔、大白菜、高麗菜、花椰菜……品質好又便宜。我和老公愛吃蘿蔔乾，兒子喜歡高麗菜乾，媳婦則鍾情花椰菜乾，自然要全家總動員，一起曬菜乾！

陽光很重要，鄉下的曬穀場最理想，婆嬸們都是醃漬物達人，有她們的指導，絕對萬無一失。農曆年前後蘿蔔的品質最好，挑選形狀圓直、外表潔白光滑、無裂痕，掂一掂有重量的，就不是空心大蘿蔔。清洗乾淨並用粗鹽搓揉後，再用石頭重壓，隔天倒掉蘿蔔生出來的鹽水，放置日頭下曝曬，陽光把曬穀場曬得火燙燙，一邊排列蘿蔔一邊享受冬陽，全身像裹著一床棉被般舒服，此刻更覺得太陽的可愛。

孫兒孫女也幫忙將蘿蔔翻面，曬了十多天蘿蔔已經乾癟發皺，外皮顯得柔軟乾爽，就可以裝進消毒過的玻璃罐了；最上一層再撒些鹽，塞滿隙縫，玻璃罐口要封緊才不容易發霉，放在陰涼乾燥處存放，就大功告成啦！

老公把高麗菜葉片剝開，白花椰菜切成小朵，我忙著用鹽水汆燙，鋪在竹篩上曬太陽，三合院的曬穀場上，高麗菜、花椰菜、筍乾、梅乾菜在陽光下飄散濃濃菜香。

秋收冬藏，曬好的菜乾耐久藏，愈陳愈香。颱風來時不怕菜價哄抬，家人一起品嘗美好的懷舊滋味，不管是梅乾扣肉或老菜脯燉雞湯，都讓人垂涎三尺、齒頰留香呢。