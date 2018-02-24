親子互動／旅行的意義

2018-02-24 07:14 聯合報 陳任行（高雄鼓山）



我們家很貪玩，每年總會安排好幾次島內旅行，從南到北、由西向東，立志要走遍台灣每一個縣市。 圖無疑亭 分享 facebook 我們家很貪玩，每年總會安排好幾次島內旅行，從南到北、由西向東，立志要走遍台灣每一個縣市。

或許是因為曾擔任採訪編輯之故，每次旅行我總犯職業病般悉心安排。從前跟女友出遊，成年人機動性高，自然能如期趕完所有旅程。兒女出生後，從兩人世界擴增成四人家庭，預定的行程常因為小孩心情不美麗或有突發狀況，被迫臨時喊卡。對於計畫控如我者，花了好長的時間才說服自己不如順勢而為，逐次減低行程的緊湊度，保留部分空白時段彈性運用，給彼此一個喘息的空間。

行程簡化了，但旅行的精神不能偏廢。我認為家庭旅行是很難得的學習機會，即便孩子在學校聽老師講了再多內容，都不如親自感受來得實際。因為肖想著東部的山海，我們決定前往後山；為了讓孩子完全沉浸在東部的氛圍，從高雄市區啟程後，車上廣播鎖定在Alian 96.3原住民族廣播電台（Alian為排灣族、魯凱族、卑南族語「好朋友」的意思）。在大山大海的陪伴下，車內不時縈繞著原住民歌聲、導航語音，還有稚齡兒女在後座忘情地跟唱台呼「Alian一起唱，聽見不同的樂章！」是我為這趟家庭旅行安排的在地主題樂。

家庭旅行當然不能只停留在表面上的吃喝玩樂，我們夫妻倆會挑選有獨特價值的參觀點，特別是那群為公共利益打拚之人，我們希望能領著孩子抵達現場，見識他們的勇氣。抱持這樣的理念，我們的第一站選擇南迴醫院籌備處。但要如何讓孩子感受到偏鄉醫療資源的匱乏、遠距就醫的生死交關？確實有點難度，我請孩子設想當車子開出南迴公路後突然想如廁，但得到三十公里外的土坂部落才有廁所，他們感受如何？孩子沒有說話，開始感受這五十分鐘的車程更加漫長……有了這樣的體驗，他們更能理解一個急診重症病人如何度過台東到屏東長達一百公里的遙遠就醫路途。

台東行另外一個重點是造訪「孩子的書屋」，熱心的陳爸帶領知本的孩子自力建屋，除了照料課業，他還進一步培力偏鄉青少年，除了發展建築工班，更蓋了一間「黑孩子黑咖啡」，成為孩子進入職場前的實踐場所。這個課輔／職場培力／社區翻轉的概念較難向七歲及三歲小孩傳達，他倆幼小的心靈或許只記得那天在知本吃午餐，在一個無須保持安靜乖巧的咖啡館跑進跑出，庭院捉迷藏、水池看小魚，還畫了張充滿台東風味的溫泉戲水圖，喝了兩杯比老爸沖得高竿的黑咖啡，以及離開前爸媽交給櫃台的一張定額捐款單。

自此以後，他倆的生命經驗開始與台東產生了連結，他們將會關心南迴醫院的籌建進度，會想了解「孩子的書屋」營運狀態。光是這些已然足夠，以後要學的事物還有很多。在玩樂中建立記憶的勾點，創造與在地的黏著度，增加孩子的體驗學習，這就是我們家看待旅行的意義。