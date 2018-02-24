心情點滴／放自己一個假

2018-02-24 07:14 聯合報 劉錦得（彰化和美）



「爸、媽，我已經向院長遞了假單，下月要出國度假，你們要不要跟我一起去？」面對女兒的邀約，我不知該如何回應，老婆卻在旁鼓吹：「好啦好啦！別老當宅男！」

女兒是個忙起來沒有日夜之別的外科醫師，怎麼忽然會想到要請假出國呢？總不會是打算要辭職吧？彷彿看出我的困惑，女兒露出難得的笑容，說：「我每天在手術房裡忙著救人，都忘了也要救救自己日漸枯萎的青春……」

救救自己枯萎的青春？哦，想起女兒忙碌的身影，真教人心疼。打從她當上外科醫師，可說是每日都待在醫院裡。開一台刀，少則兩三個小時，多則七八個小時，甚至長達十六個鐘頭；好不容易能回家一趟，老婆為她燉了雞湯，她也無心喝上一口，只想趕緊躺平，有時甚至連白袍都沒來得及脫，急診室又打來緊急電話。每每看著她那疲憊不堪的小臉，真教我們夫妻倆於心不忍，卻又無可奈何。

她在大學時就交了男友，本以為他倆會在畢業後走入結婚禮堂，誰知她忙於手術，根本無暇與同樣執醫的男友約會，更遑論討論婚事了。一晃眼女兒已滿三十五歲，年輕人不急，我們當長輩的也不敢催。

「我覺得再不休個假透透氣，我真的會因為過勞而早衰。」女兒有感而發地說：「更重要的是，要為自己注入一點新鮮空氣，以免成為一個有體無魂的機器人！」她要我這個成天懷有「作家夢」的老爸，跟著她出去看看大千世界，才能寫出真實而動人的文章。我被她說服了，我也要放自己一個假，來促進生命的活力呀！