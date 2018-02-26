我見我思／最棒的鐵飯碗

2018-02-26 06:00 聯合報 茱麗江



公司那個乖巧不多話的男孩，上周離職了。

怎麼會呢？不是待得好好的嗎？照理說，他比任何人都適合這份工作。無論是他本科系研究所畢業的身分，還是平日與同事間相處的態度，都超乎所有人的期望，怎麼說走就走了呢？

昨天他回公司聚餐，這才知道他已經換過好幾份工作了。由於他是家中獨子，父母從小就極力栽培他，小時候天天接送他上下課，一考上大學就贈送名車代步，出社會後找的每份工作父母都要過問，還不時傳授「過來人」的經驗。

這次他離開的理由，是因為父親認為生態養殖工作不穩定、沒保障、薪水低，甚至沒前途，乾脆叫兒子再去考個公職便可穩穩當當，朝九晚六，年薪不會太少，退休金也無須擔心，反正他們家以後隨便一間房子讓他收租都夠用。

一樣是為人父母者，看在眼裡，我不便發表意見，尊重前同事，同時也給予深厚的祝福。

晚間到髮廊剪髮，只管放下一天工作的疲憊，隨設計師在我頭上大做文章也不怕。這位僅二十出頭的年輕設計師，扎實的吹剪染燙功力可不是蓋的，自從認識她之後，我們一家三口沒換過設計師。想到早上一起吃飯的同事，也沒大這女孩幾歲，便好奇地詢問她怎麼會想從事這一行？

設計師美眉告訴我，其實她們家的經濟環境還不錯，雖然不像其他同學一樣愛念書，但是想學什麼父母都不反對。對她而言，什麼都好玩，什麼都想嘗試。她夢想將來有一天可以幫人設計髮型，後來就決定和同學一起報考美髮科，父母告訴她：「只要妳想清楚自己喜歡什麼，將來可以養活自己就好！」就這樣，從挖掘興趣、選擇志向、不畏艱辛、勤奮學習，到現在僅僅不到幾年的時光，就已經成為一位獨當一面的髮型設計師。

離開髮廊之際，我回頭看到她笑容滿面地站在下一位客人身旁，撥撥客人凌亂的頭髮，詢問對方今日的消費需求，一手持梳，一手持剪，頓時讓我想到：有這樣一個孩子，不就是為人父母最渴望又開心的事嗎？當孩子可以投身所愛，又能溫飽自足，一身技藝，不管到哪，自己就是最棒的鐵飯碗！