生活的風景／斑紋山蘇，好運迎新

2018-02-26 06:00 聯合報 郎英



圖／郎英 分享 facebook

假日逛校園，驚見斑紋山蘇，雀躍不已。它那夢幻的葉紋和金魚尾巴般的葉形非常搶眼，曼妙葉緣玲瓏有緻，像彩帶盤旋飛舞，讓我久久移不開視線。

山蘇也是保健養生的好食材，含豐富維生素和礦物質成分，可謂野菜晉升餐桌美味的典型代表。

優美葉形和奇特葉色更成為炙手可熱的室內造景觀賞植物，不但清新雅致又能淨化空氣。歲末年初，家裡擺盆斑紋山蘇，讓鮮白活綠照亮滿屋，招來好運，迎接新年新氣象。