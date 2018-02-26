生活的風景／斑紋山蘇，好運迎新

相關新聞
心情點滴／與時光和解2018-02-26 06:00
我見我思／最棒的鐵飯碗2018-02-26 06:00
親子互動／旅行的意義2018-02-24 07:14
心情點滴／放自己一個假2018-02-24 07:14
美味記憶／菜乾飄香2018-02-24 07:13
女大生紅包領10萬 男友：有錢還不拿出來2018-02-23 18:58
車馬炮定律！32歲單身男砸70萬買車 網勸：長相是基本分2018-02-23 16:15
28歲男私校延畢自認聰明 女友媽提「現實」逼分手2018-02-23 11:37
男友入伍怕被兵變 她剃平頭告白「陪你當兵」2018-02-23 11:08
凍卵預留優質卵子 網友：冷凍幾年都比高齡的好2018-02-23 08:00
婚姻故事／孝順的男人2018-02-23 06:00
生活點滴／後陽台的曬衣桿2018-02-23 06:00
我愛一個人煮／海味大成XO醬2018-02-23 06:00
穿再少都無感！已婚男人不碰太太的3個原因2018-02-22 15:55
為母心情／寶媽武藝十八般2018-02-22 06:00
童年記憶／黃梅調與代工歲月2018-02-22 06:00
親子手牽手／生產的溫柔與殘酷2018-02-22 06:00
愛情不是用談的 而是無可自拔地墜入2018-02-21 10:39
我見我思／放不下孩子2018-02-21 06:00
【大叔的中年小事】五月一日到期的鳳梨罐頭2018-02-21 06:00
相處之道／就吃撒嬌這一套2018-02-21 06:00
賞文迴響／老公的人生大夢2018-02-20 06:00
年節趣文／洋女婿來過年2018-02-20 06:00
賞文迴響／剝蝦的樂趣2018-02-20 06:00
說著說著好想哭！什麼原因讓年輕人不想回家過年2018-02-19 08:06
我見我思／生女兒不遺憾2018-02-19 06:00
心情點滴／我家愛請客2018-02-19 06:00
童年記憶／懷念那充滿溫度的年2018-02-19 06:00
教養衝突經常上演？用故事營造和諧親子關係2018-02-18 08:00
鏞鏞媽：當個帥氣媽、性感老婆 最大前提就是不嘮叨！2018-02-18 08:00
呂秋遠：過年是情感勒索高峰期2018-02-17 07:21
發現女友雙親也是作業員後悔求婚 網友轟：狗眼看人低？2018-02-16 13:32
美味記憶／就愛眷村年菜2018-02-16 00:00
志工心情／關於陪伴2018-02-16 00:00
我見我思／女婿媳婦都是寶2018-02-16 00:00
老公讓放鬆的地方剩廁所？ 十大神仙都難解的婆媳問題2018-02-15 12:55
翻轉人生只剩十年的命運 陳美菁用心靈調香找到幸運密碼2018-02-15 12:00
溫馨記憶／午夜的團圓飯2018-02-15 00:00
心情點滴／長年菜之味2018-02-15 00:00
熱門文章
周一低溫14度有雨 周三228放假天氣差2018-02-25 19:25
今明好天氣！吳德榮：周三白天降雨轉涼 影響不到半天2018-02-26 06:20
唐綺陽本週星座運勢：獅子備受稱讚 魔羯桃花盛開2018-02-26 07:32
凌晨2:28規模5.2地震 宜蘭最大震度5級2018-02-26 02:45
莫名收到「大麥克金卡」還印名字 他心慌：是詐欺嗎？2018-02-26 10:50
廢棄食物丟到手軟 超商店員心驚：下地獄可以吃到飽2018-02-26 10:14
出入境人次漲 為何排班小黃業績卻下滑？2018-02-26 00:23
更生人創業直播賣水產 曾一日淨賺十萬2018-02-25 12:34
爺爺說故事 怎麼顛三倒四？2018-02-25 13:35
今日星座運勢／雙魚 少說多傾聽 有助運勢升高2018-02-26 00:00
今有雨、明回暖 周三228放假天氣差2018-02-26 05:05
獨／今年4次出軌 阿里山森鐵：明起全面停駛檢修2018-02-25 20:57
卡丁車規範「全憑業者良心」 政府各單位踢皮球2018-02-25 23:54
開卡丁車撞人肇逃台男自稱長榮機師 長榮：已終止合約2018-02-25 16:09
楊照千金李其叡 音樂會秀實力2018-02-25 13:40
台灣東部海域發生規模5.2地震 南澳5級台北2級2018-02-26 03:37
肩膀石化！ 醫師5招鬆筋骨2018-02-26 00:01
頸動脈硬化是腦中風肇因之一 千萬別忽視2018-02-25 19:46
凌晨規模5.2地震 宜蘭5級台北2級2018-02-26 03:01
到府顧「主子」 貓保母正夯2018-02-26 00:23
快去加油 下周油價要漲了2018-02-25 13:51
我見我思／最棒的鐵飯碗2018-02-26 06:00
台灣首辦！ 祥雲龍吟引「活締處理法」技術輸台2018-02-25 20:45
把傳統變時髦 台北新富町市場漂亮重生2018-02-25 21:45
年後空巢綜合症 老年人傷心又傷身2018-02-26 10:20
影／森鐵出軌路段 路基鬆軟聽得見積水聲2018-02-25 22:06
心情點滴／與時光和解2018-02-26 06:00
愛滋感染生官司打5年 阿立：我問心無愧2018-02-26 10:14
流感病毒附著懸浮微粒 進無人電梯也恐遭感染2018-02-26 10:43
影／時序近春天 本周天氣不穩定2018-02-25 13:42
長榮調整班表 舊金山7天班將派自願組員2018-02-26 08:54
現省10%！不只購物 2018年住韓國飯店也可退稅2018-02-24 22:37
左左右右神明站哪邊？ 台南古禮迎春好疑惑2018-02-25 12:40
天空為限周塔羅(上)／處女座 事業要找新的出路2018-02-26 09:39
影／狗燈籠真假難辨 來新北元宵燈會必拍景點2018-02-25 14:45
影╱撞傷、火燒車... 卡丁車頻釀禍 中央地方無法可管2018-02-25 21:35
輕漬高麗菜 助消化抗老2018-02-25 13:35
女子愛吃／美美子的手作蛋糕 宜蘭一日食旅私選（上）2018-02-25 18:23
台鐵宣布 森鐵本線停駛14天保養檢修2018-02-26 09:11
「無煤發電」公投反應熱 即將跨入第二階段門檻2018-02-26 11:24
留言