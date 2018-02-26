親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

台人在澳被打壓？ 澳洲職場的認同政治

家族血淚史！ 三代都醫生只有他填金融 父母自此斷絕聯繫

生活的風景／斑紋山蘇，好運迎新

2018-02-26 06:00聯合報 郎英

圖／郎英
圖／郎英
分享

假日逛校園，驚見斑紋山蘇，雀躍不已。它那夢幻的葉紋和金魚尾巴般的葉形非常搶眼，曼妙葉緣玲瓏有緻，像彩帶盤旋飛舞，讓我久久移不開視線。

山蘇也是保健養生的好食材，含豐富維生素和礦物質成分，可謂野菜晉升餐桌美味的典型代表。

優美葉形和奇特葉色更成為炙手可熱的室內造景觀賞植物，不但清新雅致又能淨化空氣。歲末年初，家裡擺盆斑紋山蘇，讓鮮白活綠照亮滿屋，招來好運，迎接新年新氣象。

相關新聞

心情點滴／與時光和解

2018-02-26 06:00

我見我思／最棒的鐵飯碗

2018-02-26 06:00

親子互動／旅行的意義

2018-02-24 07:14

心情點滴／放自己一個假

2018-02-24 07:14

美味記憶／菜乾飄香

2018-02-24 07:13

女大生紅包領10萬 男友：有錢還不拿出來

2018-02-23 18:58

車馬炮定律！32歲單身男砸70萬買車 網勸：長相是基本分

2018-02-23 16:15

28歲男私校延畢自認聰明 女友媽提「現實」逼分手

2018-02-23 11:37

男友入伍怕被兵變 她剃平頭告白「陪你當兵」

2018-02-23 11:08

凍卵預留優質卵子 網友：冷凍幾年都比高齡的好

2018-02-23 08:00

婚姻故事／孝順的男人

2018-02-23 06:00

生活點滴／後陽台的曬衣桿

2018-02-23 06:00

我愛一個人煮／海味大成XO醬

2018-02-23 06:00

穿再少都無感！已婚男人不碰太太的3個原因

2018-02-22 15:55

為母心情／寶媽武藝十八般

2018-02-22 06:00

童年記憶／黃梅調與代工歲月

2018-02-22 06:00

親子手牽手／生產的溫柔與殘酷

2018-02-22 06:00

愛情不是用談的 而是無可自拔地墜入

2018-02-21 10:39

我見我思／放不下孩子

2018-02-21 06:00

【大叔的中年小事】五月一日到期的鳳梨罐頭

2018-02-21 06:00

相處之道／就吃撒嬌這一套

2018-02-21 06:00

賞文迴響／老公的人生大夢

2018-02-20 06:00

年節趣文／洋女婿來過年

2018-02-20 06:00

賞文迴響／剝蝦的樂趣

2018-02-20 06:00

說著說著好想哭！什麼原因讓年輕人不想回家過年

2018-02-19 08:06

我見我思／生女兒不遺憾

2018-02-19 06:00

心情點滴／我家愛請客

2018-02-19 06:00

童年記憶／懷念那充滿溫度的年

2018-02-19 06:00

教養衝突經常上演？用故事營造和諧親子關係

2018-02-18 08:00

鏞鏞媽：當個帥氣媽、性感老婆 最大前提就是不嘮叨！

2018-02-18 08:00

呂秋遠：過年是情感勒索高峰期

2018-02-17 07:21

發現女友雙親也是作業員後悔求婚 網友轟：狗眼看人低？

2018-02-16 13:32

美味記憶／就愛眷村年菜

2018-02-16 00:00

志工心情／關於陪伴

2018-02-16 00:00

我見我思／女婿媳婦都是寶

2018-02-16 00:00

老公讓放鬆的地方剩廁所？ 十大神仙都難解的婆媳問題

2018-02-15 12:55

翻轉人生只剩十年的命運 陳美菁用心靈調香找到幸運密碼

2018-02-15 12:00

溫馨記憶／午夜的團圓飯

2018-02-15 00:00

心情點滴／長年菜之味

2018-02-15 00:00
看更多

熱門文章

周一低溫14度有雨 周三228放假天氣差

2018-02-25 19:25

今明好天氣！吳德榮：周三白天降雨轉涼 影響不到半天

2018-02-26 06:20

唐綺陽本週星座運勢：獅子備受稱讚 魔羯桃花盛開

2018-02-26 07:32

凌晨2:28規模5.2地震 宜蘭最大震度5級

2018-02-26 02:45

莫名收到「大麥克金卡」還印名字 他心慌：是詐欺嗎？

2018-02-26 10:50

廢棄食物丟到手軟 超商店員心驚：下地獄可以吃到飽

2018-02-26 10:14

出入境人次漲 為何排班小黃業績卻下滑？

2018-02-26 00:23

更生人創業直播賣水產 曾一日淨賺十萬

2018-02-25 12:34

爺爺說故事 怎麼顛三倒四？

2018-02-25 13:35

今日星座運勢／雙魚 少說多傾聽 有助運勢升高

2018-02-26 00:00

今有雨、明回暖 周三228放假天氣差

2018-02-26 05:05

獨／今年4次出軌 阿里山森鐵：明起全面停駛檢修

2018-02-25 20:57

卡丁車規範「全憑業者良心」 政府各單位踢皮球

2018-02-25 23:54

開卡丁車撞人肇逃台男自稱長榮機師 長榮：已終止合約

2018-02-25 16:09

楊照千金李其叡 音樂會秀實力

2018-02-25 13:40

台灣東部海域發生規模5.2地震 南澳5級台北2級

2018-02-26 03:37

肩膀石化！ 醫師5招鬆筋骨

2018-02-26 00:01

頸動脈硬化是腦中風肇因之一 千萬別忽視

2018-02-25 19:46

凌晨規模5.2地震 宜蘭5級台北2級

2018-02-26 03:01

到府顧「主子」 貓保母正夯

2018-02-26 00:23

快去加油 下周油價要漲了

2018-02-25 13:51

我見我思／最棒的鐵飯碗

2018-02-26 06:00

台灣首辦！ 祥雲龍吟引「活締處理法」技術輸台

2018-02-25 20:45

把傳統變時髦 台北新富町市場漂亮重生

2018-02-25 21:45

年後空巢綜合症 老年人傷心又傷身

2018-02-26 10:20

影／森鐵出軌路段 路基鬆軟聽得見積水聲

2018-02-25 22:06

心情點滴／與時光和解

2018-02-26 06:00

愛滋感染生官司打5年 阿立：我問心無愧

2018-02-26 10:14

流感病毒附著懸浮微粒 進無人電梯也恐遭感染

2018-02-26 10:43

影／時序近春天 本周天氣不穩定

2018-02-25 13:42

長榮調整班表 舊金山7天班將派自願組員

2018-02-26 08:54

現省10%！不只購物　2018年住韓國飯店也可退稅

2018-02-24 22:37

左左右右神明站哪邊？ 台南古禮迎春好疑惑

2018-02-25 12:40

天空為限周塔羅(上)／處女座 事業要找新的出路

2018-02-26 09:39

影／狗燈籠真假難辨 來新北元宵燈會必拍景點

2018-02-25 14:45

影╱撞傷、火燒車... 卡丁車頻釀禍 中央地方無法可管

2018-02-25 21:35

輕漬高麗菜 助消化抗老

2018-02-25 13:35

女子愛吃／美美子的手作蛋糕 宜蘭一日食旅私選（上）

2018-02-25 18:23

台鐵宣布 森鐵本線停駛14天保養檢修

2018-02-26 09:11

「無煤發電」公投反應熱 即將跨入第二階段門檻

2018-02-26 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top