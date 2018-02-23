車馬炮定律！32歲單身男砸70萬買車 網勸：長相是基本分

2018-02-23 16:15 聯合新聞網 綜合報導



一名32歲單身男為了要脫魯打算買車，但遭多數網友反對。圖為法拉利跑車。圖/本報系資料照片 分享 facebook

網路上流傳一套「車馬炮」把妹不敗定律，相傳男生如果擁有「車子」，交到女朋友的機率自然會大增，讓許多男生都懷抱著買車夢！一名32歲單身男子在批踢踢上詢問網友看法，不料卻遭多數網友勸阻，並提及「先花錢整理臉蛋拿門票再說」、「都32歲了拿地契出來吧」。

原po指出為了能順利脫魯，他特地參考成功人士的經驗法則，並衡量自身能力，表示為了支付後續折舊、養車、停車費等多筆開銷，目前正考慮砸下60至70萬買台國產新車，一舉晉升有車階級，翻轉人生。

有網友贊同此作法，表示「男人開車的側臉很帥」、「條件越好越有機會」，也有人認為以原po的年紀，車子只是基本分數，並不代表脫魯機率會提高，「婚姻市場的價值是綜合所有條件得來，車子已經是基本分」、「很難想像一個32～35歲的壯年男子，約女士出門吃個飯或去遠一點的地方，說要搭小黃、公車或是捷運」。

多數網友則直接打臉此一想法，提及「我只知道合格的工具人首先要有車」、「前提是臉要過關」、「你有能力比你有沒有車更重要」、「你職業是醫生的話，用走路也有女友」，也有人建議應該做更好的投資，「亮出存摺就好」、「如果你22歲，大家沒車你有車會加分，但你都32歲了拿地契出來吧」。