生活點滴／後陽台的曬衣桿

2018-02-23 06:00 聯合報 波拉



圖／倩 分享 facebook

住家的後陽台有一根歷史悠久的曬衣桿，那根曬衣桿除了是媽媽晾衣的好幫手，也曾是為後陽台對面張伯母送暖的最佳使者！

打從我八歲那年搬進這棟公寓，至今已超過四十年了。記得剛從鄉下的公家宿舍搬到台北，一切都是那麼新鮮：水泥磚瓦房變成有樓梯的公寓、沒了庭院卻有了前後陽台、磨石子地被藍白相間的方型地磚所取代、不可像住宿舍平房時那般隨意跑跳，否則會吵到樓下的住戶……還有，再也無法一踏出家門，轉個彎就到鄰居家，只能站在陽台隔著鐵窗與對面的鄰居相望交談。

張伯母是住在最靠近家中後陽台的住戶，當時的住宅隔音不如今日好，住得近的鄰居家有何動靜都聽得見；初始正是因為經常會從後陽台傳來一位操著外省腔、令人聽得一頭霧水的男聲，緊接著會有位講著台灣國語的女士答話，才會引起我們的好奇。後陽台是我們家使用頻率甚高的場所，除了平日洗曬衣物，母親剁雞時為防油漬四處噴濺也會移師後陽台，就連剛刷洗好的鍋具也會暫放此處晾乾；而張伯母家的廚房是利用後陽台加蓋的，兩家因此很快就成為點頭之交。

日子一久，我每到後陽台一瞧見張伯伯和張伯母，定會向他們問聲好。有好一陣子不見張伯伯，後來我們才得知他生病過世的消息。因為張伯母沒有兒女，自此之後，母親便經常在後陽台向張伯母噓寒問暖，家中如有好東西也會先想到要跟張伯母分享。礙於我們沒去過張伯母家，母親便想出一個法子──把想給張伯母的物品用袋子裝好、綁在曬衣桿的前端，再將之伸出家中的鐵窗送至張伯母家的後陽台。

立在後陽台的那根曬衣桿曾為張伯母送暖多年，直到不再出現她的身影為止。人生何處不相逢，相逢在後陽台的我們，用一根曬衣桿，共譜了一段美好的回憶。