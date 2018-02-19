說著說著好想哭！什麼原因讓年輕人不想回家過年

2018-02-19 08:06 DailyView網路溫度計 綜合報導



近年來卻來越多年輕人，談到春節回家就滿臉的愁雲慘霧，一點也高興不起來。 新華社 分享 facebook

今年，你回家過年了嗎？

一年一度的農曆春節是華人節日中最為重要的日子，滿街的喜氣洋洋與年味說到底都脫不了「回家」、「團圓」，但是，近年來卻來越多年輕人，談到春節回家就滿臉的愁雲慘霧，一點也高興不起來，本來是歡天喜地的新年為何成了年輕人們避之惟恐不及的節日？

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》就帶大家來看看，到底年輕人們怎麼了，春節為何不想回家！

No.10 父母嘮叨、待在家中不自在

出門在外裡嫌你不回家，回了家嫌你煩。「你怎麼天天都睡到下午像什麼樣子！」「房間亂成這樣誰要娶你啦！」「拜託喔整天滑手機眼睛都要壞掉了」這些話是不是很熟悉呢？平日上班壓力已經夠大，難得的長假想要耍廢還被媽媽從早念到晚，真是不如歸去！

No.9 想出國玩

對於許多忙碌上班族而言，連續五、六天的長假，簡直就是夢寐以求，正是出國的天賜良機、大好時機！無論是想來個日本六天五夜血拼美食之旅，還是東南亞海島耍廢之旅，甚至是歐洲浪漫巡遊，通通都不是問題，平常請個三四天假老闆就要哇哇叫，此時不走待何時！

No.8 難得的假期想好好休息

忙碌了一整年，好不容易歡歡喜喜吃完尾牙領完年終，難得的長假當然只想好好在家耍個廢，追劇打電動睡飽飽。回家過年整理行李又舟車勞頓，尤其如果結婚了，對於許多媳婦而言，跟老公回家過年搞不好還要幫忙辦年貨大掃除、招待客人，一秒變傭人，疲累程度完全不輸平日上班，拜託能不能讓我好好休息一下啊！

No.7 面對不熟的親戚好尷尬

雖說長大後兄弟姊妹各自成家除夕也就各自圍爐，但是初一初二走春拜訪親戚還是少不了，這時候就會冒出許多你十幾年也沒見過，不知道哪來的七大姑八大爺，不止如此可能還會有許多叫著你「阿姨」「叔叔」的後生晚輩們，跟長輩沒話聊、跟晚輩更沒話題，大家坐著有一搭沒一搭「尬聊」，本是同根生，相煎何太急，咱們還是相見不如懷念吧！

No.6 車票難訂、塞車舟車勞頓

雖然台灣小小一座海島，並不像中國大陸春運那般驚人，隨隨便便都幾億人在大遷徙，但對於許多南部、東部的孩子，過年回家光是訂個車票就令人頭疼，半夜盯著台鐵、客運的網站狂按猛點，好不容易訂到車票還要提著大包小包、在高速公路上塞個半天，衰一點的沒訂到對號座搞不好還要一路抱著行李站回老家，回到家半條命都去了還過什麼節啊！

No.5 跟爸媽家人沒話題、隔閡大

台灣年輕人往往大學時代就會搬出家中，工作後為了打拼事業往往就更少回家，久而久之跟家人、兄弟姊妹也沒這麼緊密，回到家中面對家人反而落得大眼瞪小眼的尷尬。但是就算跟爸媽沒話題隔閡大，回到家中讓家人知道你一切都很好，對他們而言就是最高興的啦！

No.4 結婚生子薪資問不完

「在哪兒高就啊？」「薪水如何啊？年終拿了幾個月？」「有對象了嗎？」「要不要阿姨/叔叔給你介紹介紹？」「打算什麼時候生個孩子啊？」「要不要打算生第二胎啊？」即便是學生族群，也要面對「成績怎麼樣啊？」「要考研嗎？」「考上XX了嗎？」這些話，你今年聽了幾遍呢？面對親戚們身家調查般的連番轟炸，年輕人真的只想翻個白眼「您家孩子最棒棒可以了嗎？」

No.3 春節加班薪資雙倍

Double Pay！還能有比這更誘人的事嗎？春節不但薪資加班費通通雙倍，就連打工族時薪也是加倍算，反正要回家什麼時候都能回家，今年最後撈一波就靠春假啦！更何況不但不用回家面對各種轟炸，還有錢能領，難怪除夕、除一的班更是成了最熱門排班時段！別再說年輕人沒有競爭力，咱們可是連春假都在拼經濟啊！

No.2 薪水少工作差，沒面子

過年回家，就算不用面對親戚的連珠砲似的身家調查，總還是要跟爸媽報告一年來的近況，但看看自己，領比22K多一點的薪水，不怎麼樣的工作，如果你還有個優秀的哥哥姊姊或是弟弟妹妹，唉不如就讓我消失吧！

在此DailyView網路溫度計也想溫馨提醒長輩們，如果孩子願意主動提就讓他說，如果孩子沒特別講到，就別苦苦逼問啦！

No.1 禮物紅包，開銷太大

親戚阿姨叔叔伴手禮不能少，晚輩們個個紅包不能少，還有爸爸媽媽弟弟妹妹⋯⋯

沒錯！讓年輕人最不想回家過年的理由就是年終太少，而包出去的紅包真的太多！

好不容易領了個少到不行的年終，紅包禮物買一買包一包，搞不好自己還要倒貼。年紀大了沒人會給你紅包，但又不夠大沒人會送你伴手禮，正值青壯年的年輕人真的只有包出去沒有回收的份。在此DailyView網路溫度計也提供各位一個另類紅包，不如包張樂透、刮刮樂，好玩又開心，對方若中獎還比紅包更開心呢！