呂秋遠：過年是情感勒索高峰期

2018-02-17 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



過年對於某些人來說，是可怕的、合法的情緒勒索空窗期。聯合報系資料照 分享 facebook

春節期間不少民眾回家團圓，律師呂秋遠在臉書表示，過年對於某些人來說，是可怕的、合法的情緒勒索空窗期。在這段時間內：平常很陌生的，現在被迫熟悉；平常有衝突的，現在被迫和平；平常沒話講的，現在得要聊天；平常沒衝突的，現在發現不合；平常就很煩的，現在變本加厲；平常有要求的，現在勒索更多；平常就孤單的，現在沒地方去。

他說，當面對這些情緒勒索，大家都會用一句話概括所有的問題：「過年嘛！不要太計較，忍一下就過去了。」這種密集相處、無法逃脫、不能迴避、必須如何的心情，當然就是情緒勒索的高峰期，每個人都義正詞嚴的告訴你，過年就是這樣，不要太介意。

當出現以下10種自我或他人安慰的情況，呂秋遠希望你能多為自己著想。

1.他只要不要求離婚，至少孩子有一個完整的家。

（你確定孩子希望這樣的家？這樣算是家？你要求好低，不離婚就算有家。）

2.他如果不愛我，不會對我要求這麼高。

（有時候，恨的要求也很高。）

3.他只是一時心情不好而已。

（但他好像不是一時，是一世。）

4.他是無心的，沒想這麼多。

（無心就是沒心，沒想這麼多就是沒腦。）

5.他只是偶爾打我，他脾氣就這樣。

（所以打你是應該，不打你是悲哀？）

6.他都這麼老了，畢竟是你爸、你媽，別跟他計較。

（所以天下無不是的父母？）

7.他縱然有諸多不是，總還是對我好的。

（都諸多不是了，到底哪裡對你好？舉3個例子我聽聽，舉不出來了吧？）

8.他這麼對我，我一定也有錯。

（所以你以他對你的方式對他，應該代表他也有錯，這樣幹嘛客氣？）

9.他即使不負責任、不給錢，我一個人處理就好。

（你救世主還是超人膩？還是你上輩子欠他？哦，這輩子還不夠哦，你只還了利息，還有本金欠著。）

10.他都是為我好。

（我想也是，好到你這麼痛苦。）

呂秋遠說，過年，即使情感勒索的高峰期，然而你沒有這麼多的義務，你還是可以有別的選擇，請好好清理你的人際關係，縱容他，就是虐待你。更何況，他，不會改的，要改的、能改的，只有你自己。新年快樂，從對自己好開始，這是你今年最應該有的新願望。