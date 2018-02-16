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發現女友雙親也是作業員後悔求婚 網友轟：狗眼看人低？

2018-02-16 13:32聯合新聞網 綜合報導

作業員工作畫面(與文中人物無關) 本報系資料照／記者黃士航攝影
作業員工作畫面(與文中人物無關) 本報系資料照／記者黃士航攝影
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一名男子與任職作業員的女友交往多年，在元旦順利求婚成功，後來才知道女友雙親也都是工廠作業員，認為他們是低薪家庭，開始覺得後悔求婚，他把煩惱PO上臉書，引來網友的砲轟不滿。

男子在臉書《靠北女友》發文，敘述在元旦和交往多年的女友求婚成功，1月中的時候到女方家拜訪，結果才發現女友的雙親都在工廠當作業員，而弟弟則是保全，委婉的講是安逸於現況，實際上認為他們是低薪家庭，覺得不太妥當。

事後他不斷暗示女友「家裡三人都做差不多的工作很無聊」要不要「換跑道試試看」，女友都馬上拒絕。男子表示女友學歷不好就算了，沒想到整個家庭都是這樣，覺得女友想得不夠長遠，雖然現在工廠錢多又安逸，但老了誰還做手工，或是以後有小孩難道要說親媽是女工，種種疑慮讓他至今有點後悔求婚。

男子發文引起了不少網友的砲轟「你從頭到尾都是歧視啊，根本是你心態有問題，人家工廠做的好好的你嫌什麼嫌？」、「你真的不想引戰嗎？我怎麼覺得你很狗眼看人低？做工廠怎麼了？一堆工廠薪水比你說的客服小姐什麼都高，你只不過是想滿足你自己的虛榮心，讓自己介紹女友比較有面子而已」。

但也有網友說「我是認為如果女友還年輕，可以多嘗試些比較有技術或學習一些能發展自己的工作，個人認為作業員是沒有不好，好好存錢，福利因該也不差，但是覺得比較適合年紀稍大，以及沒有壓力賺錢的時候做」。

男子得知女友雙親皆作業員，表示後悔求婚。 圖／靠北女友
男子得知女友雙親皆作業員，表示後悔求婚。 圖／靠北女友
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